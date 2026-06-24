El PP acusa al Gobierno de crear un "nido de irregularidad" y Torres cita al Papa para defender la política migratoria

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP Sofía Acedo ha acusado al Gobierno de convertir España en un "nido de irregularidad" y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha citado al Papa León XIV para defender la dignidad de las personas migrantes y la política migratoria del Ejecutivo.

Así se han pronunciado este miércoles en el Pleno del Congreso durante una pregunta de la diputada del PP Sofía Acedo que ha preguntado al ministro "en qué consiste" la "política migratoria" del Gobierno.

Tras denunciar la "corrupción" en el PSOE, la diputada 'popular' ha acusado al Gobierno de estar "muerto de miedo" y de "no tener proyecto de país". "Han convertido España en un nido de irregularidad, han hacinado a gente en barracones, han bloqueado la protección internacional y han favorecido las mafias de citas, de tráfico y de trata de personas", ha subrayado.

Además, le ha afeado que "deben millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas" que son, a su juicio, "los pagadores de su incompetencia". "Resisten con improvisaciones y cesiones a cambio de poder. También de mordidas, de oro, de petróleo y hasta de joyas por valor de 1.300.000 euros", le ha reprochado.

"Señor Torres, mire a los ojos a los miles de venezolanos que han venido a este país, huyendo de la narco-dictadura de sus amigos Maduro y Delsi, y cuénteles cómo su pana Zapatero, mientras ellos pasaban penurias, era el conseguidor de rescates millonarios a cambio de favores", ha añadido, para tacharlo de "una bajeza moral incalificable".

Asimismo, ha precisado que en el Gobierno "están muertos de miedo" porque "el Estado de Derecho" les "está pasando la factura de su corrupción". "Y no habrá proyecto, operación de nacionalizaciones masivas para alterar el censo que lo pare. A ustedes se les acabó la impunidad", ha remarcado.

Por su parte, Torres ha citado uno de los discursos del Papa León XIV en su viaje a España, para defender la política migratoria del Gobierno y ha afeado al PP que está en contra de la regularización.

"Estamos trabajando desde el Gobierno de España porque es de justicia, porque está en la ley, porque lo dicen incluso esos a quienes ustedes tanto protegen, que es la patronal o incluso el episcopado. Miren, escuche esta frase, la dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar una frontera", ha recalcado.

También ha reprochado a la diputada del PP que "votó en contra, por ejemplo, para que los menores --que estaban en Melilla-- fueran acogidos con mayor dignidad". "¿Sabe lo que es una vergüenza? Que usted haya votado sepultando sus principios y también contra su conciencia, por orden de su partido político", ha señalado.

El ministro ha acusado a Acedo de "traicionar a todos los melillenses votando en contra de la modificación del artículo 35 de la ley extranjería que ha hecho que cerca de 100 menores que están en Melilla, cerca de 600 en Ceuta y más de 2.000 en Canarias hoy estén escolarizados y mejor atendidos en el resto de España".

Asimismo, ha calificado de "vergüenza" que el PP ha sido "capaz de aprobar en la Unión Europea "un reglamento que hace que los menores y los mayores" puedan ser enviados "a terceros países, a centros, a campos de concentración".

Frente a ello, el ministro ha defendido "la legalidad internacional, la persecución a las mafias, la inversión en países de origen, los convenios con países como Mauritania, Marruecos o Senegal y, por supuesto, la defensa de los derechos humanos, de la equidad, de la justicia, de la igualdad y de la solidaridad obligatoria". Todo eso que usted y ustedes votaron en contra", ha indicado Torres.