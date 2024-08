PP acusa al Gobierno de mirar "para otro lado" y a Vox de "generalizar" en la inmigración: "Ni unos ni otros aciertan"

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha acusado este viernes al Gobierno de mirar "para otro lado" y a Vox de "generalizar" en la inmigración. Además, ha expuesto que "ni unos ni otros aciertan" y que se necesita una política migratoria "sensata y razonable".

"Mire, yo creo que en España hay dos grandes tendencias en relación con la inmigración, políticas. Por un lado, tenemos a cierta izquierda que niega la realidad y que niega las consecuencias lógicas de intentar conseguir la integración de personas inmigrantes que vienen a España y lo niega, mira para otro lado, dice que no es real, que no genera ningún conflicto y que no hay ningún problema y tenemos que ser capaces de gestionarlo con razón y con racionalidad. Y, por otro lado, tenemos a la extrema derecha que generaliza, que como un trazo grueso acusa a los inmigrantes de todos los males. Ni unos ni otros aciertan", ha asegurado Sémper en declaraciones a los medios frente a la sede del PP en Génova.

Precisamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne este viernes con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar la crisis migratoria. Sobre ello, Sémper ha denunciado que es "una auténtica vergüenza" que Sánchez haya esperado hasta finales del mes de agosto para reunirse con Clavijo. "Es una vergüenza y es una falta de respeto a los canarios, al gobierno de Canarias y al conjunto de los españoles y una demostración más de que este gobierno, la inmigración, la inmigración ilegal, la regular, los inmigrantes, su adaptación en España, le importa un comino, solo le importa el relato y solo le importa el mensaje", ha destacado.

Sémper también ha criticado que Sánchez se reúna con Clavijo y no con el resto de presidentes de las comunidades autónomas, puesto que ha dicho que son los que reciben a migrantes en sus territorios. "¿Alguien es capaz de explicar por qué el presidente del Gobierno, por qué el Gobierno de España no coordina con las comunidades autónomas de una manera eficiente y eficaz la materia migratoria?", ha preguntado.

Igualmente, ha afeado al Gobierno que no tenga ni un plan sobre migración "ni para atajar a las mafias en origen, ni para controlar nuestras fronteras, ni para dar una solución". "La salida humanitaria a los inmigrantes en España es, en definitiva, lamentablemente, a finales del mes de agosto. Estamos igual que a principios de año, sin Gobierno, sin capacidad de gobernar, lo que queda de gobierno, y con un presidente del Gobierno que mira única y sucesivamente por sus intereses personales", ha recalcado.

"NULA HUMANIDAD" HACIA LAS PERSONAS INMIGRANTES

En la misma línea, Sémper ha acusado al Ejecutivo de "utilizar" la política migratoria "de una manera extraordinariamente frívola". "Y nosotros somos muy críticos con la nula humanidad que está demostrando este Gobierno hacia las personas inmigrantes que vienen a España buscando una vida mejor", ha apuntado.

También ha trasladado la "preocupación" de su partido por la "irresponsabilidad" del Gobierno a la hora de dotar de recursos a las comunidades autónomas, a la administración autonómica para que pueda gestionar los flujos migratorios "con garantías humanitarias".

Finalmente, el portavoz del PP ha asegurado que, después del encuentro entre Sánchez y Clavijo, habrá "más de lo mismo: humo". "Y el perjudicado va a ser el señor Clavijo a quien Sánchez va a intentar engañar y le animamos a que no se deje engañar", ha concluido.