PP lleva al Senado reformar la Ley de Extranjería para "blindar el rechazo en frontera" también para quien entra a nado

Archivo - Barrera flotante de contención instalada en Ceuta tras la entrada masiva de julio. - Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo Parlamentario Popular en el Senado llevará al pleno de la Cámara Alta del 30 de septiembre una proposición de ley que modifica la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería. El objetivo es "blindar" el régimen especial de rechazo en frontera en Ceuta y Melilla y que éste se aplique a cualquier intento de entrada irregular, también las que se producen a nado.

La proposición de reforma pretende responder a la sentencia 814/2026 del Tribunal Supremo, de 29 de junio, que limitó el rechazo en frontera a los casos en que se superan los elementos de contención fronterizos, en aplicación literal de la norma vigente. El PP propone garantizar que este régimen aplique también a los intentos de entrada a nado en ambas ciudades autónomas, tal y "como ocurrió los pasados 30 y 31 de julio de forma masiva en Ceuta".

De esta forma, la proposición de Ley por la que se modifica la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, establece que los extranjeros detectados o interceptados en la línea fronteriza terrestre o marítima de Ceuta o Melilla durante un intento de entrada irregular podrán ser rechazados para impedir su entrada ilegal en España.

Según los populares "la aplicación del régimen dependerá así del intento de entrada irregular y no del medio empleado, en un momento en el que han ganado peso las entradas por mar y otras vías que buscan eludir los controles de la frontera exterior".

El PP ha recordado que la proposición de ley fue registradaen el Congreso el 16 de julio y en el Senado el 3 de agosto y acusa al Ejecutivo de "estar paralizando su tramitación en el Congreso".

Para le PP este es un asunto "prioritario" una vez transcurrido el plazo de 15 días que tienen los grupos para presentar proposiciones alternativas y los 10 días que tiene el Gobierno para vetarla, según el Reglamento de la Cámara, por lo que "el pleno del 30 de septiembre es la primera ocasión para poder llevar esta ley a las Cortes Generales".

En opinión de los populares, la sentencia del Supremo fue "la excusa del Gobierno para eludir su responsabilidad en la invasión de Ceuta del 30 de julio". "Fue Pedro Sánchez quien la invocó en su única y exprés visita a la ciudad, mientras el PSOE reconoció en el último pleno del Congreso que hay que reformar la ley".

Por ello, los populares han invitado al Gobierno a apoyar la reforma "si cree de verdad que la sentencia causó la invasión". "Ignoraron al PP 14 días antes del ataque inédito a la integridad territorial de España y han demostrado desde entonces que no están dispuestos a defender a los ceutíes, pero tienen la oportunidad de retractarse dos meses después", ha argumentado la formación de Alberto Núñez Feijóo.

En virtud de esta misma urgencia, el PP ha exigido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que "no bloquee esta ley cuando la apruebe el Senado, como ha ocurrido con las más de 40 leyes del PP que ha aprobado la Cámara Alta, y que la tramite por la vía de urgencia para que pueda estar aprobada lo antes posible".