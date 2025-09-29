El PP no apoyará la ILP de regularización de migrantes si no se admiten sus enmiendas: "Es lo que nos parece razonable"

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ofrece una rueda de prensa en la sede nacional del Partido Popular, a 22 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha avanzado este lunes que el Partido Popular (PP) no apoyará la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regular a más de medio millón de migrantes residentes en España que se tramita en el Congreso.

En rueda de prensa en la sede nacional de los 'populares', Ezcurra ha insistido en que el PP votó a favor de la tramitación de la iniciativa en el Congreso porque "era la ILP con mayor respaldo en democracia". Además, ha añadido que, con independencia de estar más o menos de acuerdo con el contenido, había que "darle un cauce de debate".

"Le reconozco que en este momento no sé en qué punto de tramitación está, pero en tanto no sean admitidas nuestras enmiendas, que es lo que nos parece razonable que hay que hacer con ello, nosotros no votaremos a favor de esa ILP", ha zanjado.

La ILP, respaldada por 700.000 firmas, llegó al Congreso la pasada legislatura y fue calificada por la Mesa del Congreso el 14 de diciembre de 2021. En abril de 2024 fue tomada en consideración por el Pleno, con el respaldo del 90% de la cámara, incluyendo PP y PSOE, y el 13 de junio superó otro debate de totalidad rechazándose un texto alternativo de Vox.

En mayo de 2025, el Grupo Parlamentario Socialista presentó a los grupos una propuesta para regularizar a los migrantes que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2024, a través de una "autorización de circunstancias excepcionales única".

Así constaba en el borrador del texto, que los socialistas negociaron con los grupos parlamentarios, y que modificaría la ILP, que lleva más de un año estancada en el Congreso de los Diputados.

Precisamente este lunes la coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha apremiado al PSOE a sacar adelante la regularización extraordinaria de más de medio millón de migrantes antes de que termine el mes de octubre, lo que abre la vía de que sea por decreto del Gobierno en vez de por la Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso aunque no lo ha concretado.