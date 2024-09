El PP pide al Gobierno que declare la "situación de crisis migratoria" y no "abandone" a Canarias, Ceuta y resto de CCAA

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha pedido al Gobierno que declare la "situación de crisis migratoria" en España, que no "abandone" a Canarias, Ceuta ni al resto de comunidades autónomas afectadas por la "presión", y ha acusado al Ejecutivo de "no hacer nada" y de "no mover ni un solo dedo" ante esta situación.

"Venimos reclamando desde el pasado periodo de sesiones, desde el mes de julio también, que se declare una situación de crisis migratoria. Esa que todos vemos, que todos ustedes publican, que todos ustedes emiten en imágenes y que el Gobierno niega", ha indicado Gamarra este miércoles en declaraciones a los medios, en la sede nacional del PP.

Así, ha acusado al Gobierno de no mover "ni un solo milímetro su posición de intransigencia" y de "no hacer nada", ni convocar a los presidentes autonómicos ni habilitar partidas presupuestarias para los gobiernos autonómicos.

Ante esta situación, la secretaria general del Partido Popular considera necesario declarar la situación de crisis migratoria para que se puedan activar una serie de mecanismos y "que las comunidades autónomas puedan hacer frente a lo que está suponiendo de presión desde el punto de vista presupuestario, para poder atender a todas estas personas y poder seguir garantizando los servicios públicos en las comunidades autónomas".

Gamarra ha asegurado que para el Partido Popular, "la crisis migratoria que está viviendo España es una prioridad" y ha criticado que "para el Gobierno no" lo es y le ha acusado de utilizar la política migratoria como un "un instrumento de confrontación política", como una política "arrojadiza de enfrentamiento entre españoles y entre partidos políticos".

La secretaria general del PP también ha afeado al Ejecutivo que no haya convocado una conferencia de presidentes. "Hablan mucho de humanidad, pero a la hora de la verdad no son capaces de avanzar en nada de lo que se les pone encima de la mesa. ¿En qué punto estamos? En el mismo punto en el que estábamos en julio", ha lamentado.

Igualmente, el PP considera necesaria "una política de protección de fronteras" pero Gamarra ha acusado al Gobierno de "mirar hacia otro lado" y ha insistido en "la necesidad de diferenciar la inmigración legal de la inmigración irregular".

"¿Que hay que actuar en países de origen? Sí, pero en países de origen hay que actuar desde el punto de vista del mercado laboral y también desde el punto de vista de activar los mecanismos de luchas contra las mafias. Y venimos reclamando desde el primer momento que se active la colaboración de las instituciones europeas y no se hace absolutamente nada. Hoy Frontex dice aquí estoy y tengo que actuar, pero no puedo actuar si el Gobierno de España no me lo requiere. Y el Gobierno de España no lo requiere. Esto es lo que está pasando", ha precisado.

Gamarra también ha defendido que desde el Partido Popular han sido "constructivos" y que lo "demostraron", por ejemplo, en el "acuerdo para que 400 menores salieran de Canarias y Ceuta y llegaran al resto del país" y ha reprochado que "no estuvieron los socios de Sánchez", sus "socios independentistas" porque "ponen también como condición ser excluidos de toda la política migratoria".

"Pero estos problemas que son de Pedro Sánchez no pueden estar afectando a la situación de crisis que vive España y no puede llevarnos a abandonar a Canarias o abandonar a Ceuta como está ocurriendo, o a mirar hacia otro lado para abordar la situación que también vive Andalucía, que vive Murcia, que vive la Comunidad Valenciana o que vive Baleares", ha insistido.

En todo caso, Gamarra ha asegurado que sus "teléfonos siempre van a estar abiertos" porque son "un partido responsable y de Estado".