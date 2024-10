Rego responde al PP y dice que el Gobierno trabaja "insistentemente" con la UE para dar respuesta la crisis migratoria

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha señalado este lunes que el Gobierno trabaja "insistentemente" con instituciones europeas para dar respuesta a la crisis migratoria, después de que el PP haya suspendido la reunión que iba a tener este lunes con el Ejecutivo para tratar la crisis migratoria que afecta a Canarias y acusar al Gobierno de "rechazar la ayuda" de la Unión Europea para afrontar esta situación.

"He dicho que estamos trabajando con la Unión Europea, eso lo he dicho yo personalmente. La primera reunión que yo tengo como ministra de Juventud, al día siguiente de tomar posesión en Bruselas, precisamente fue con la Comisión Europea, con la Dirección General de Interior de la Comisión Europea, precisamente para abordar este tema. Tenemos un memorando firmado con la Agencia Europea de Asilo. Estamos trabajando insistentemente con las instituciones europeas para dar respuesta. Y yo se lo he trasladado así al Partido Popular y al señor Tellado. Por lo tanto, yo lo siento mucho, pero no sé de dónde se saca el señor Tellado que esto no está siendo así", ha asegurado Rego en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados.

Sobre la decisión del PP de no negociar en inmigración hasta implicar a la UE, Rego ha afirmado que esta postura es "absolutamente injustificada". "He de decir que es absolutamente injustificada la ausencia del Partido Popular, que se ha levantado de la mesa de negociación", ha señalado la ministra.

Asimismo, Rego ha indicado que, desde el Ministerio de Juventud, lo que se ha planteado al PP es que "la única línea de no aceptación sería un recorte de los derechos de la infancia migrante no acompañada".

Precisamente, sobre la propuesta que ha ofrecido el Gobierno a los 'populares' para desbloquear la reforma de la Ley de Extranjería y repartir a los menores migrantes de territorios con sobreocupación, Rego ha explicado que, en términos de coste para las comunidades autónomas, sería un 0,05% del gasto del presupuesto que se ha ejecutado en las comunidades.

"Estamos hablando que con la aportación que se haría a través de los presupuestos generales del Estado, simplemente con un 1% de esa aportación extraordinaria que se va a hacer, con ese plus que se propone para financiar a las comunidades autónomas, estaríamos cubriendo la demanda óptima de plazas del sistema de acogida de niños y niñas de todo el país", ha precisado.