Los religiosos españoles se abren a acoger a refugiados de la guerra de Ucrania

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Española de Religiosos (CONFER) han mostrado su rechazo a la guerra en Ucrania y ha invitado a todas las comunidades religiosas a abrir sus puertas a aquellos que necesiten acogida como refugiados.

"Desde la CONFER deseamos que todas las comunidades religiosas puedan unirse en los diferentes lugares a las iniciativas que surjan en favor de la paz y abrir nuestras puertas a aquellos y aquellas que necesiten acogida como refugiados y refugiadas", subraya la CONFER en un comunicado recogido por Europa Press.

Los religiosos españoles piden que se pongan "todos los esfuerzos" para alcanzar la paz en Ucrania frente a "la sinrazón y la barbarie", y expresan su "apoyo y solidaridad" al pueblo ucraniano, "especialmente a los más vulnerables, que están sufriendo tanto dolor por la situación que se está viviendo en su país tras la guerra declarada por Rusia".

Según precisan, "la violencia nunca es la solución a los problemas" y, por ello, abogan "por el diálogo para acercar las diferencias y usar la inteligencia para que ambas partes logren entenderse".

Al mismo tiempo, muestran su "cercanía" con la iglesia y los religiosos y religiosas que están viviendo de cerca esta guerra, "congregaciones presentes en Ucrania, cercanas a las nuevas necesidades que ahí se generan y con necesidad de superar reacciones de odio y venganza", así como "congregaciones en Rusia, llamadas a mostrarse disidentes contra la guerra, violencia y explicitar que la población no apoya a su gobierno en estos hechos".

Además, se unen a las palabras del Papa Francisco que ha hecho un llamamiento "a quienes tienen responsabilidades políticas, para que hagan un serio examen de conciencia delante de Dios, que es Dios de la paz y no de la guerra; que es Padre de todos, no solo de algunos, que nos quiere hermanos y no enemigos"; y se hacen eco de la convocatoria a una jornada de ayuno por la paz el próximo 2 de marzo.