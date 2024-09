Saiz asegura que la ocupación media de los recursos de acogida en Canarias se ha situado en el último año en un 50%

905803.1.260.149.20240918123248 La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 11 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 11 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

PP critica la "inacción" del Gobierno en materia migratoria y Sumar, EH Bildu y ERC instan a aprobar la ILP de regularización

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado este miércoles que la ocupación de los recursos de acogida en Canarias se ha situado de media en el último año en un 50%.

"Como saben, Canarias es por su posición geográfica, el mayor punto de entrada de la inmigración por mar. A pesar de ello, hemos aprendido de los errores del pasado y la ocupación de los recursos de acogida en el archipiélago se ha situado de media en un 50%, con el objetivo de dotar a las islas de un balón de oxígeno para que no se vuelvan a repetir imágenes como las del 2020 en el muelle de Arguineguín", ha señalado Saiz en el Pleno del Congreso para informar sobre la gestión migratoria, que ha dicho que "es una política de país, de Estado".

En este sentido, la ministra ha destacado en su discurso que para mantener la capacidad de acogida en Canarias por debajo del 50%, desde su ministerio se ha "mejorado" la eficacia en la gestión de los traslados entre islas (trasladando de las islas que soportan más llegadas a otras con menos y más capacidad de acogida), y de Canarias a Península.

Además, ha añadido que se han ampliado las capacidades de acogida en Península a medida que han aumentado las llegadas a Canarias, así como intensificado los mecanismos de colaboración con el Ministerio del Interior y con las líneas aéreas. También ha subrayado el refuerzo de las capacidades de acogida en Canarias. "Y quiero subrayar además que, todos estos recursos se financian en su totalidad con nuestro presupuesto", ha apuntado.

Asimismo, la ministra ha indicado que su departamento no se ha limitado a gestionar flujos migratorios que llegan a España, "sino que trabaja por regularlos y ordenarlos". "Este gobierno apuesta por una migración regular, ordenada y segura. Con ese objetivo trabajamos desde hace tiempo y venimos actuando en consecuencia", ha insistido.

En este punto, Saiz se ha referido, por un lado, a los programas de migración circular, que "permiten dar respuesta a las necesidades de personal a ocupaciones de difícil cobertura a la vez que exploran nuevas vías de cooperación al desarrollo de los países con los que se firman". Por otro, sobre la reforma del Reglamento de Extranjería, ha avanzado que espera que se apruebe "de cara a noviembre".

Igualmente, la ministra ha destacado el "esfuerzo" de su ministerio en "mejorar" los protocolos para la detección de víctimas de trata, de tráfico, de torturas y también para la detección de personas que puedan ser menores. "Nuestro sistema responde con especial cuidado y solvencia a situaciones críticas, como las mencionadas, o la llegada de enfermos, de personas con discapacidades, niños y mayores", ha afirmado.

Por otro lado, ha explicado que otras circunstancias de naturaleza estructural que explican el aumento de los flujos migratorios irregulares son los países del Sahel que siguen enfrentándose a desafíos de distinta índole: bélicos, económicos, sociales, climáticos, alimentarios. En este sentido, ha añadido que la "inmensa mayoría" de los refugiados, tanto malienses como de otros países que viven conflictos en la región, se queda en el propio continente africano. "Y es sólo una reducida parte de la población la que decide emprender el arriesgado viaje hacia Europa", ha aseverado.

Respecto a la Comisión Interministerial de Inmigración, ha dicho que viene ejerciendo funciones "de impulso y coordinación" de las medidas que adopta la Administración General del Estado, con el fin de atender los flujos inmigratorios irregulares en territorio español. Además, ha matizado que su funcionamiento "no supone ningún aumento del gasto público".

Saiz ha precisado también que España, Europa, América del Norte y del Sur y la mayor parte de los países del mundo tienen que gestionar el hecho migratorio "en mayor o menor medida, porque es algo intrínseco al ser humano". Igualmente, ha agregado que "sin duda" hay que mejorar, pero con medidas que hagan sentir "mejores, más humanos", con "derechos y con deberes".

PIDE AL PP QUE DE UNA RESPUESTA A CANARIAS

Finalmente, en su turno de réplica, Saiz ha pedido al PP que deje de "confundir a la población" y que de una respuesta a Canarias para repartir a los menores migrantes. Asimismo, se ha comprometido a combatir "cualquier atisbo de xenofobia y de racismo".

En el turno de portavoces, Ana Alós, del PP, ha reprochado a Saiz que el Gobierno no haya adoptado "ninguna" medida ante la llegada de personas de forma irregular a España, que ha añadido que pone en una situación "muy complicada" los sistemas de acogida de las distintas comunidades. Además, ha agregado que es "injustificable" la "inacción" del Ejecutivo ante la crisis migratoria. "Lo que buscamos es seguridad, dignidad y cohesión social para todos los ciudadanos, migrantes o no. La inacción y la falta de planificación solo alimentan la división y la inestabilidad", ha subrayado.

Por su parte, el socialista Luc Andre Diouf ha cargado contra Coalición Canaria y el PP por "utilizar" a los menores migrantes "como meros instrumentos de presión". Asimismo, ha agregado que todas las propuestas migratorias de los 'populares' consisten en "confundir a la sociedad y en no asumir sus competencias en las comunidades autónomas". "Por eso, señoría, les pido que amplíen su visión sobre la política migratoria y se dejen de hipocresía y de difamar con mentiras", ha indicado.

Por Vox, Rocío De Meer ha criticado que con las políticas de acogida "lo único que se consigue es enriquecer los bolsillos de las mafias". Asimismo, se ha referido a las ONG, a quienes ha acusado de concertar con grupos de origen un transbordo de personas a un punto acordado. Sobre los refugiados, ha advertido de que si España acoge "masivamente" a personas procedentes de Mali, se está poniendo en "peligro" la seguridad nacional.

Vicenç Vidal, de Sumar, ha señalado que la migración "no es una emergencia circunstancial de un momento dado", sino un "hecho estructural" que hay que enfrentar. Por ello, ha pedido garantizar unas cuestiones básicas, como son los derechos humanos. Además, ha reclamado la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar de forma extraordinaria a 500.000 personas extranjeras.

En la misma línea se ha mostrado Jordi Savador, de ERC, que ha llamado a no paralizar la ILP y a no criminalizar a los migrantes Y Jon Iñarritu, de EH Bildu. En su caso, también ha preguntado a la ministra si el Gobierno prevé aplicar sanciones administrativas a los "difusores de odio" en las redes sociales con mensajes contra los menores migrantes no acompañados.

JUNTS RECLAMA LAS COMPETENCIAS EN INMIGRACIÓN

Josep María Cervera, de Junts, ha destacado que en los últimos ocho años, de 2015 a 2023, según el Estado, Cataluña habría acogido más de 10.000 menores no acompañados. Además, ha insistido en reclamar que Cataluña tenga competencias en temas de inmigración.

Por otro lado, la diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha pedido llegar a acuerdos para dar solución a la crisis migratoria. Mientras, por Podemos, Noemí Santana se ha referido al protocolo canario para atender a los menores migrantes, que ha añadido que no prevalece el interés superior del menor. "Nos parece absolutamente bochornoso y como canarios a nosotros nos avergüenza", ha lamentado.

CC PIDE MEDIDAS URGENTES

Cristina Valido, de Coalición Canaria, ha pedido "medidas urgentes" para Canarias y ha reprochado al Gobierno su "diligencia" para llevar al gobierno canario al Tribunal Constitucional por su protocolo de acogida.

Finalmente, el diputado del BNG Néstor Rego ha dicho que hay que atender "adecuadamente" a las personas que llegan, pero sin olvidar las causas y "actuar para resolverlas".