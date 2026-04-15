Saiz pide al PP que deje de "embarrar" la regularización extraordinaria de migrantes y "fortalezca" servicios públicos

La ministra de Incusión, Elma Saiz, durante el pleno en el Congreso de los Diputados. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha pedido al Partido Popular, presidido por Alberto Núñez Feijóo, que deje de "embarrar" y "boicotear" a las "miles" de personas migrantes que pueden beneficiarse del proceso de regularización extraordinaria aprobada este martes por el Gobierno.

"Que deje de embarrar, que deje de intentar boicotear un proceso que comienza. Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial de Estado esta modificación del reglamento avalada por el Consejo de Estado. Porque no está boicoteando al Gobierno, el Partido Popular está boicoteando a miles de ciudadanos que esperaban esta norma", ha subrayado Saiz, en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, al tiempo que ha subrayado que "hoy hay más gente feliz y sin miedos".

Además, ha tachado de "incoherente" que "los diferentes presidentes y presidentas autonómicos celebran las cifras de afiliación extranjera en sus comunidades autónomas" y "no redimensionan los servicios públicos para dar respuesta a las personas que viven en sus comunidades".

"Es lo que tienen que hacer, fortalecer los servicios públicos y no dejarlos morir para culpar, comprando claramente el marco y el discurso de desinformación y de bulos de Vox, a la población extranjera", ha subrayado.

Por otro lado, preguntada por las declaraciones del presidente del PP acusando a Sánchez de regularizar inmigrantes incluso con antecedentes policiales, Saiz ha indicado que "Feijóo demuestra desconocimiento o mala fe" cuando habla de antecedentes penales porque "carecer" de ellos "ha sido, es y sigue siendo un requisito imprescindible para cualquier normativa en materia de extranjería".

Saiz ha afeado al PP que, ante esta regularización extraordinaria, ha elegido "estar al lado de Vox" en lugar de "al lado de la Iglesia, de las más de 700.000 firmas, las 900 entidades que están detrás de esta medida" y ha calificado de "incomprensible" el "giro" que ha dado el PP pues hace dos años "votó a favor" de la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de migrantes. Además, ha precisado que las estimaciones indican que se beneficiarán de este proceso "en torno a 500.000 personas en situación irregular" en España.

"Hoy no hay más gente en el metro y en los servicios públicos. Hoy hay más gente con derechos, feliz y sin miedos. Que el Partido Popular deje de embarrar y haga una oposición a la altura de lo que necesita este país", ha zanjado.