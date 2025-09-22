Saiz ante el rechazo de Podemos al pacto PSOE-Junts en migración: "Cada grupo tendrá que ser responsable de su votación"

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido este lunes ley de PSOE y Junts para el traspaso de competencias migratorias a Cataluña y ha dicho que "cada grupo tendrá que ser responsable de su votación", después de que Podemos haya anunciado su voto en contra.

Desde luego, es momento de los grupos políticos. Cada grupo tendrá que ser responsable de su votación, del acuerdo alcanzado, un acuerdo dentro del marco constitucional, un acuerdo que se cuenta con total transparencia", ha asegurado en declaraciones a medios tras reunirse en el Ministerio con plataformas degitales para abordar los discursos de odio en redes.

Así lo ha puesto de manifiesto la ministra al ser preguntada por la proposición de ley para la delegación de competencias de inmigración a Cataluña de PSOE y Junts, que se votará este martes en el Congreso.

En este sentido, se ha definido como "una persona profundamente antirracista" y ha dicho que su "quehacer" en el Ministerio es" todos los días combatir con rotundidad el racismo y la xenofobia".

"Y me siento absolutamente cómoda con el texto acordado entre el Partido Socialista y Junts. Me parece muy positivo que una comunidad autónoma dé un paso adelante adecuado, asumiendo una responsabilidad de una gestión de una política migratoria que es muy compleja y donde tienen mucho que decir los ayuntamientos y las comunidades autónomas", ha apuntado.

Respecto al fenómeno migratorio, Saiz ha acusado al PP de "abrazar" la política migratoria de Vox y de ir "más lejos" que los de Santiago Abascal, que ha tildado de "irresponsabilidad".

En este sentido, ha apuntado que al hablar de odio y de xenofobia "no hay grises", ni "tibieza" y lo que tiene que haber es "una contundencia total".

En esta línea, al ser preguntada por el lanzamiento de un cóctel molotov a un centro que albergaba menores migrantes en Lugo, Saiz ha alertado de que "lo que ocurre en redes sociales no es inocuo" y que puede trasladarse a las calles.

Además, ha pedido a los representantes públicos ser "extremadamente responsables", así como "no alentar lo más mínimo" y "combatir con contundencia y con datos".

En esta misma línea, ha expuesto que no va a permitir la "cruzada" que ha dicho que ha emprendido el PP contra los menores migrantes no acompañados. "Lo que no vamos a permitir y yo no voy a permitir es la cruzada que ha emprendido el Partido Popular en todo lo que tiene que ver con la atención a los menores, a los niños y niñas en situación de extrema vulnerabilidad", ha asegurado.

"Hemos dado la respuesta como país, hemos estado a la altura, todas las comunidades autónomas, para atender a más de 30.000 menores procedentes de Ucrania tras la invasión de Putin de Ucrania, de los que 7.000 eran menores no acompañados. Y no ha habido ningún problema, no ha abierto ningún titular, no ha habido ninguna polémica. Y ahora esta cruzada del Partido Popular, en concreto de la Comunidad de Madrid, contra los menores, contra nuestros centros, contra la atención humanitaria, ¿a qué se debe?", ha preguntado tras el rechazo de Pozuelo de Alarcón (Madrid) a acoger a menores migrantes no acompañados. Así, Saiz ha respondido que el PP está "desnortado" en política migratoria y que tiene "postulados racistas".