Sumar quiere que la regularización de migrantes se apruebe por ILP en Pleno por "respeto" a los ciudadanos firmantes

La diputada del grupo parlamentario de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ofrece una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sumar aspira a que la regularización de medio millón de personas migrantes sea aprobada en el Pleno del Congreso a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), en lugar de por real decreto, por "respeto" a la democracia, a los impulsores de la ILP y a las "cientos de miles de personas que la han firmado" aunque ha precisado que también están trabajando "cualquier alternativa que haga viable" esa regularización.

"Desde el primer momento estamos trabajando cualquier alternativa que haga viable esa regularización, las ILP están para traerlas a Pleno y para ganarlas, creo que es un respeto por la democracia y por las miles de personas que han recabado esas firmas y por las cientos de miles de personas que han firmado. Quiero aspirar a que la ILP sea aprobada, sin dejar de lado ninguna medida que sea necesaria o suficiente para la regularización del mayor número de personas posible", ha subrayado Martínez Barbero, este martes en rueda de prensa en el Congreso, antes de la Junta de Portavoces.

Fuentes de Sumar han puntualizado que quieren acometer la regularización "con toda la seguridad jurídica que se pueda" e insisten en que debería aprobarse por ILP porque los ciudadanos "se han dejado la piel recogiendo firmas". Por ello, subrayan que las ILP "no se pueden maltratar de esta manera" y confían en hablar con sus socios de Gobierno para que llegue al Congreso "para hacer pasar por ahí a las derechas" .

EL "ESCOLLO" ESTÁ EN EL PSOE

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en el Congreso de los Diputados, Tesh Sidi, ha pedido al PSOE que deje de ser el "escollo" para acometer esta regularización y ha propuesto avanzar en un real decreto si no se consigue por vía de la ILP.

"Estamos en constante reunión con los colectivos, renegociando toda la fase de enmiendas, que están más que cerradas, aquí el escollo está en el PSOE nada más y nada menos, el PSOE va a perder si no se acomete esta regularización, un gran avance, una gran propuesta legislativa traída por la ciudadanía al Congreso de los Diputados. Les pedimos públicamente que dejen de ser ese escollo", ha subrayado Sidi, este martes, en rueda de prensa en el Congreso.

Según ha recordado Sidi, ya se hizo una regularización "en tiempos de (José Luis Rodríguez) Zapatero", y considera que "ahora es el momento" de acometer una nueva regularización, a su juicio, "la mejor política antirracista" que se puede llevar a cabo en esta legislatura, porque supone "tender la mano a miles de conciudadanos".

Si no se consigue acometer esta regularización a través de la ILP, Sidi ha propuesto "avanzar en un real decreto" porque considera que "es más que nunca urgente una política de regularización ya".

Asimismo, Sidi ha destacado que "otorgar derechos" es la mejor forma de "frenar" el "avance" de "políticas de segmentación de datos" y "políticas del odio" que, a su juicio, "está abrazando el PP".

RECHAZO A LOS "CATÁLOGOS" DE PERSONAS MIGRANTES

Precisamente, sobre la propuesta de Vox apoyada por el PP en Valencia para realizar estadísticas diferenciadas entre población migrante y población nacional, la portavoz de Sumar ha tachado de "barbaridad" los "carné por puntos para personas migrantes" y los "catálogos de personas migrantes y nacionales" que, además, según ha afeado, "solo va para personas migrantes que reciben ayudas" y no para aquellas que "llegan en jet privado" a España y "compran pisos".

Por su parte, la portavoz de Compromís, Àgueda Micó, ha advertido de que esta iniciativa de diferenciar en las estadísticas a la población migrante y a la población nacional refleja "odio" y es "incluso ilegal" y lo considera "una tapadera" para no hablar de la dana. "Puede ir en contra de los derechos fundamentales de las personas migrantes", ha avisado.

Mientras, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha argumentado que lo que pretenden con esta "distinción", entre otras cosas, es ver "los efectos" que tiene en "todos los órdenes" de la scoiedad "la inmigración masiva" y "fundamentalmente en lo que tiene que ver con la criminalidad". "Queremos saber cuáles son esas consecuencias, no hay nada de malo", ha afirmado.