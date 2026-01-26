Torres responsabiliza a Canarias de retrasos en trasladar menores: "Tampoco era fácil para nosotros hacerlo en 15 días"

Varios migrantes son rescatados y trasladados por Salvamento Marítimo al puerto de Arguineguín. - Europa Press Canarias - Europa Press

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha responsabilizado al Gobierno de Canarias de los retrasos en la salida de los menores migrantes que permanecen en las islas y ha recordado que el Gobierno ha tramitado prácticamente todos los expedientes que le han trasladado.

"Yo reconozco que no es fácil, pero tampoco era fácil para el Gobierno de Espara cuando teníamos que hacer los expedientes en 15 días", ha argumentado Torres en una entrevista en Cope Canarias recogida por Europa Press.

El titular de Política Territorial ha echado mano de los datos para tasladar la responsabilidad al ejecutivo canario. "Nos han llegado de la disposición adicional primera 432 expedientes y el viernes (23 de enero) ya se habían resuelto 431, o sea hemos resuelto todo", ha argumentado Torres, que ha añadido que la pregunta que "hay que hacerle al Gobierno de Canarias es que si tiene 500 expedientes terminados por qué solo han salido 170".

Por ello, ha insistido en preguntar al Ejecutivo autonómico "cuántos expedientes tienen" y, sobre las causas de los retrasos, ha asegurado que el Ejecutivo canario "precisa de más recursos". En este sentido, ha recordado que el Gobierno de España "tuvo que implementar más personal" en su momento para dar salida a los expedientes. "No es fácil, pero apelo a la lealtad, porque tampoco era fácil para el Gobierno de España y tuvimos muchos señalamientos", ha argumentado.

Al respecto, ha indicado que los expedientes tenían que haberse enviado en noviembre y solo recibieron "trescientos y pico". "Yo creo que las comunidades y las ciudades autónomas tenían que haberse puedo a terminar esos expedientes y, si quedan mil y pico niños por sacar realmente, no es culpa del Gobierno", ha detallado aunque ha puntualizado, no obstante, no pretender "señalar al culpable".

Respecto a los menores que han llegado a partir del mes de agosto, tras la entrada en vigor la reforma del artículo 35 del Reglamento de Extranjería aprobada para facilitar los traslados, ha asegurado que los menores procedentes de Ceuta, Melilla y Canarias están reubicados en el plazo de entre 20 y 25 días.