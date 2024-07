Torres urge al PP apoyar la reforma migratoria "si realmente se ha dado" la ruptura con Vox

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha vuelto a pedir al PP el apoyo a la reforma del Reglamento de Extranjería una vez que se ha confirmado la ruptura de los pactos en gobiernos autonómicos con Vox.

"Si han cambiado las cosas en sus pactos con la ultraderecha, que no quería bajo ningún concepto que se aceptara un solo menor no acompañado, si realmente esa ruptura se ha dado, (el PP) ya tiene que manifestarse a favor de esa modificación legislativa", ha indicado Torres en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

El ministro no ha confirmado, no obstante, si existen contactos con la dirección nacional del PP para retomar las negociaciones sobre la reforma, aunque ha insistido en que se "agotarán todos los esfuerzos" para que los 'populares' se manifieste a favor de esta modificación". "Lo que nos decía el PP es que nos reuniéramos con las comunidades autónomas y es lo que hemos hecho, ya se ha terminado ese trabajo y vamos a seguir intensificando la labor, porque el presidente Sánchez ha dicho claramente que quiere un pacto de Estado sobre este asunto", ha argumentado el titular de Política Territorial.

Para Torres, la situación en Canarias es de "emergencia" y "lo que no puede ser es que el PP no diga nada". "Si confirmase ya su apoyo a la reforma se podrían activar mecanismos a través del decreto ley para tener certeza de que esto pueda salir", ha indicado. Pero ha reconocido que "ha día de hoy" la propuesta del Gobierno "no tiene apoyos suficientes para ellos", aunque ha hecho hincapié en que "este es un mes clave".

Sobre el rechazo de Junts a la reforma, ha asegurado que el ejecutivo de Pedro Sánchez está haciendo "lo máximo que puede" para convencerles de que apoyen los cambios legales, aunque ha invocado especialmente al PP, porque "es el que preside la mayoría de las comunidades autónomas y de lo que se trata es de distribuir personas entre esas comunidades".

INSTALACIONES MILITARES

Respeto a la petición del Gobierno de Canarias de que se habiliten instalaciones militares para acoger menores, Torres ha asegurado que desde el Ministerio de Defensa se le ha informado de que dichas instalaciones "tienen uso militar" y ha reiterado que esa sería una "solución temporal". "Tenemos que insistir en ver las posibilidades de toda las administraciones, las infraestructuras para ayudar a Canarias, pero lo importante y lo fundamental es la modificación (del reglamento)".

En este sentido, ha explicado que con dicha reforma se tiene que regular cuál es la capacidad mínima de las comunidades autónomas (para acoger migrantes menores). "Lo que no puede ser es que haya comunidades que no tengan ningún recurso y que al no disponer de ellos digan que están saturadas", ha comentado. En esta dirección, ha recordado que en 2016 en Canarias no había recursos para menores, "su capacidad era cero y cuando empezaron a llegar se tuvieron que abrir recursos inmediatamente, en cuestión de horas, en cuestión de días".

Ha admitido que el reparto de los 347 migrantes aprobado en la conferencia sectorial de Juventud e Infancia "tardará" porque "es un proceso engorroso de solidaridad voluntaria para el que hay que hacer convenios bilaterales". Sin embargo, ha añadido, que "con la reforma del artículo 35 del reglamento los menores podrían salir al resto del territorio español en 15 días".

Torres se ha referido concretamente a la Comunidad Valenciana que ha alegado tener ya saturada su capacidad con los mil menores que tiene acogidos. "Si esa comunidad tuviera la presión de Canarias tendría que tener 15.000 menores", ha indicado el ministro quien ha recordado al gobierno valenciano que su territorio es "ribera de costa". "Si le llegan 15.000 menores tendrían que abrir recursos para acogerles porque es competencia autonómica y tendría que hacerlo la Comunidad Autónoma", ha argumentado Torres que ha reiterado que "ahora el Gobierno de España ha puesto sobre la mesa una solución".