Vox amenaza al PP con no apoyar sus presupuestos autonómicos si acuerda con el PSOE el reparto de menores migrantes

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox ha amenazado al Partido Popular con no apoyar sus presupuestos en aquellas comunidades autónomas en las que gobiernan si acuerda con el PSOE el reparto de menores migrantes no acompañados.

"Pondrían muy difícil el apoyo de Vox a los presupuestos en aquellas regiones gobernadas por el PP, que sabe que nosotros cumplimos con nuestra palabra y que nos dan igual los sillones, porque así lo hemos demostrado, y que nuestro compromiso con los ciudadanos pasa por garantizar la seguridad, el bienestar y la prosperidad de todos ellos", ha señalado este martes la portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán.

Ante una nueva reunión entre el PP y PSOE para abordar la reforma de la Ley de extranjería, con el objetivo de "establecer la acogida obligatoria de inmigrantes ilegales en todas las regiones de España", Millán ha destacado que parece que desde Vox van a "seguir defendiendo solos las fronteras y la seguridad de los españoles".

De hecho, ha recordado que este fue el motivo de la salida de Vox de los gobiernos autonómicos, "cuando Génova ordenó a los distintos presidentes de las comunidades autónomas gobernadas en coalición que aceptasen el reparto de MENAS negociado con el Gobierno, rompiendo los acuerdos y la unidad de acción". "Gracias a nosotros se convirtieron en presidentes de las distintas comunidades autónomas", ha sentenciado.

"Nos acusaron de que nos íbamos de los gobiernos por apenas 347 MENAS y nosotros advertimos de que, si aceptábamos ese reparto, estábamos abriendo la puerta a más inmigración ilegal. Y, lamentablemente, el tiempo nos ha vuelto a dar la razón. Ahora hay 5.500 menas en Canarias para repartir por toda España", ha asegurado Millán.

Al ser preguntada sobre si sus votantes respaldarán el voto en contra de los presupuestos autonómicos, la diputada ha aclarado que precisamente se deben a sus votantes: "Nos debemos a los españoles y a quien no nos debemos, desde luego, es al Partido Popular".

"Vamos a las instituciones y existimos como partido político porque defendemos una serie de cosas y tenemos la obligación de hacerlas valer en aquellos lugares donde tenemos representación institucional, razón por la cual más de 3 millones de españoles nos han votado. Nosotros nos debemos a los españoles y nosotros tenemos un programa que es el que tenemos la obligación de hacer valer. No le debemos absolutamente nada al Partido Popular", ha insistido.

En este punto, la portavoz de Vox ha reprochado al PP que le "debe en gran medida" a su formación "estar gobernando en más de una comunidad autónoma o haber echado al socialismo después de 37 años en Andalucía". "Aquí hay una serie de acuerdos que hay que cumplir porque nosotros creemos en el valor de la palabra dada y creemos sobre todo en el compromiso que nosotros tenemos y que hemos adquirido con los españoles porque creemos que son medidas que son buenas para España", ha dicho.

"Lo que no es bueno, desde luego, es repartir la inseguridad y la precariedad y todos los problemas sociales que arrastra la inmigración ilegal por toda España. Creemos que tiene que haber una defensa de las fronteras, una defensa de las leyes, una defensa de nuestra seguridad, de nuestra identidad y una defensa de la ley porque nosotros no estamos inventándonos nada nuevo", ha defendido Millán, quien ha hecho hincapié en que lo que tiene que hacer el PP "es cumplir con su palabra y no continuar con las políticas socialistas".

Por último, la diputada ha recalcado que "hay una serie de principios básicos" que el PP va a tener que cumplir si quiere que van a tener que cumplir si quiere "sacar adelante sus presupuestos con Vox". "Y si no, se tendrán que entender con el PSOE respecto al cual ya han demostrado no tener ningún tipo de problema", ha concluido.