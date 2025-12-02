Vox denuncia que migrantes están "abandonando de manera premeditada" a sus hijos en España para que sean tutelados

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España).- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El grupo parlamentario Vox ha denunciado que hay "familias marroquíes" que están "abandonando de manera premeditada" a sus hijos menores en territorio español para que el Estado asuma su tutela, y ha solicitado la comparecencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para que explique qué medidas está tomando al respecto.

"Hemos solicitado la comparecencia de la ministra de Juventud e Infancia para que explique qué medidas se está adoptando para prevenir y detectar las prácticas de fraude mediante las cuales ciudadanos abandonan a sus hijos en territorio nacional para que las administraciones asuman su tutela como presuntos menores extranjeros no acompañados", ha explicado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, este martes, en una rueda de prensa en el Congreso, antes de la Junta de Portavoces.

En concreto, Millán ha indicado que hay "familias marroquíes de clase media que estarían dejando a sus hijos menores en España con visados temporales para abandonarlos de manera premeditada". Vox cita "fuentes relacionadas con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

En este sentido, VOX ha registrado en el Congreso una batería de iniciativas para hacer frente al fenómeno "bautizado por algunos medios de comunicación como Mena-Erasmus, para describir a menores extranjeros no acompañados que llegan a España tras un viaje supuestamente turístico con uno o ambos progenitores, que luego los abandonan en España intencionadamente".

Entre otras demandas, el grupo parlamentario pide hacer pública la información relativa al número de menores migrantes solos que han sido distribuidos entre las distintas Comunidades Autónomas desde el 1 de junio de 2018 y promover pruebas periciales "exhaustivas" para determinar "fielmente" su edad como "la radiografía de la cresta ilíaca de la cadera (técnica del índice de Risser)".

También propone devolver al país de origen, "siguiendo el principio del interés superior del menor", a aquellos niños migrantes no acompañados que se encuentren en España, así como a todos aquellos que ya no sean menores de edad y que su permiso de residencia no se prolongue tras cumplir 18 años.

Vox expone el caso de Málaga, donde, según dice, a pesar de contar con 53 plazas específicas para menores extranjeros no acompañados "se acogen hoy a 70 adolescentes que --según los profesionales-- no responden al perfil habitual de vulnerabilidad".