Vox habla de "machetazos y violaciones en manada" por parte de "extranjeros" y Marlaska les acusa de "esparcir mentiras"

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox Rocío de Meer ha asegurado que su grupo político es "el único que defiende a las mujeres" y ha preguntado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska si es "culpable a sabiendas" del "infierno" de "los machetazos, de las violaciones en manada y del aumento de las agresiones sexuales" por parte de "extranjeros", mientras Marlaska ha acusado a Vox de "esparcir mentiras".

"60.000 hurtos de bolígrafo para ustedes valen lo mismo que las 4.000 niñas que se violan adicionalmente por sus políticas, señor ministro", ha criticado De Meer, asegurando que Interior "confecciona una tasa agregando todos los tipos delectivos" en la que "una agresión sexual cuenta lo mismo que un hurto".

Así lo ha indicado De Meer este miércoles en el Pleno del Congreso, durante una interpelación al ministro del Interior sobre cuál es la política del Gobierno para garantizar la seguridad de las mujeres en las calles.

De Meer ha preguntado a Marlaska si "duerme con la conciencia tranquila" porque, según ha precisado, "la realidad es que hoy millones de españoles lo que duermen es o con pesadillas o con un ojo abierto para ver si su hija vuelve de casa esa noche" o viendo "que su abuela sea la última de un barrio que se ha convertido en una pesadilla, en un auténtico estercolero multicultural".

En este sentido, De Meer ha preguntado a Marlaska si sus políticas son "torpezas" o "deliberadas" y si es "culpable a sabiendas y deliberadamente de los machetazos, de las violaciones en manada y del aumento de las agresiones sexuales que se está viviendo".

La diputada de Vox ha precisado que "hace dos semanas una chica que volvía de una fiesta universitaria fue encontrada inconsciente debajo de un árbol con la ropa desgarrada y con señales de haber sido violada" y ha afeado que "sobre esta manada de Pamplona no han dicho nada, ni una sola feminista ha abierto la boca o ha mostrado una consigna o un minuto de solidaridad" por "el hecho de ser por cuatro magrebíes".

Frente a esto, De Meer ha asegurado que ellos son "los únicos" que defienden "a las mujeres" y ha afeado a Marlaska que su Gobierno dice "con la boca" que es "el Gobierno de las mujeres" pero "con la mano firman la sentencia de muerte de la seguridad de las mujeres", con "la boca hablan de la opresión" y "con la mano votan a favor y traen al patriarcado de verdad, el patriarcado islámico que niega a las mujeres la dignidad".

Por su parte, Marlaska ha reprochado a Vox que utiliza la tribuna del Congreso de los Diputados para "esparcir mentira, miedo y xenofobia". "Porque para Vox, que una agresión la cometa --y lo hemos visto con los ejemplos que usted ha dado-- un español, no merece ni un segundo de su tiempo. Pero si ésta la comete una persona extranjera, ahí todo cambia", ha criticado.

Así, ha afeado a De Meer que "relacionan criminalidad con inmigración", el "argumento estrella de Vox" que, según el ministro, "solo se basa en prejuicios, desinformación y en la denominada estrategia del miedo".

En este sentido, ha asegurado que los datos oficiales indican que "frente al sostenido crecimiento de la población inmigrante en los últimos años, la tasa de criminalidad convencional", presenta "una tendencia a la baja".

Además, ha señalado que "en cifras absolutas la delincuencia juvenil es más alta entre los menores españoles que entre los menores migrantes no acompañados".

En cuanto a la seguridad de las mujeres, Marlaska ha defendido que España "no es un país inseguro" y que las mujeres "no están en riesgo". "Primero, porque todos los datos demuestran que España es hoy uno de los países más seguros del mundo. Y segundo, porque las políticas feministas de este Gobierno están enfocadas precisamente en eso, en proteger y promover los derechos de las mujeres", ha aseverado.