Yolanda Díaz apoya al Open Arms y responsabiliza a Feijóo de la crítica de Abascal: "Necesitamos más barcos como estos"

La vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha respaldado a la ONG Open Arms después de que el presidente de Vox, Santiago Abascal, animase a "confiscar y hundir" su barco de rescate. Ha responsabilizado además al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de las manifestaciones de Vox y le ha acusado de "soltar amarras" con la política migratoria.

"Ojalá tengamos más barcos como estos, muchísimos más", ha expresado Díaz en una entrevista en TVE recogida por Europa Press en la que ha asegurado sentir "tristeza" ante el mensaje de Abascal en el que calificado la embarcación de "barco de negreros".

En su opinión, "estas afirmaciones del señor Abascal indican el camino que nunca un demócrata puede seguir", pero ha insistido en responsabilizar "al señor Feijóo que, por activa o por pasiva, gobierna con ellos y además está dispuesto a gobernar con ellos". Y, en su opinión, "es la razón por la que no va a llegar a la Moncloa el señor Feijóo".

En su opinión, las palabras del PP en materia migratoria "dan terror" porque "la gente de derechas, legítimamente, acoge a niños saharuis, respeta los derechos de los menores y donde se ha metido el PP es una locura, es una ola 'trumpista' arriesgadísima". Ha advertido, asimismo, que "Feijóo comportándose como Vox, frena a Vox, y lo que hace es ensanchar a Vox".

Y se ha mostrado convencida de que los "dirigentes autonómicos del PP, salvo Ceuta, Melilla y Canarias están callados porque quieren cumplir con los derechos humanos".