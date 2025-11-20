El 40% de expertos tiene dificultades para consultar estándares europeos de accesibilidad, según AccessibleEU

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

AccessibleEU, el centro europeo de referencia en accesibilidad impulsado por la Comisión Europea y liderado por Fundación ONCE, constata, a través de su encuesta europea de necesidades, que cuatro de cada diez expertos encuentran dificultades para localizar o consultar en detalle los estándares europeos de accesibilidad.

Esta encuesta, abierta de forma continua, permite recoger información actualizada sobre las barreras que afrontan los profesionales y orientar mejor los recursos, formaciones y actividades que AccessibleEU desarrolla en toda la Unión Europea, como detalla en un comunicado.

Así, aunque cerca del 65% afirma conocer la legislación europea vigente en materia de accesibilidad, menos de la mitad considera que los estándares se apliquen de forma plenamente efectiva. Entre las principales dificultades identificadas, figuran la escasa aplicación práctica (33%) y la falta de formación específica (25%).

La encuesta también muestra una fuerte demanda de capacitación en accesibilidad digital y conocimiento normativo: casi la mitad de los participantes señala la accesibilidad web y en aplicaciones como su principal necesidad formativa, seguida del entorno construido accesible y la legislación europea.

"Estos primeros resultados son solo una fotografía inicial. Para que AccessibleEU siga ofreciendo formación útil, guías prácticas y recursos adaptados, necesitamos que más profesionales participen en la encuesta. La accesibilidad se construye escuchando; esta herramienta nos permite hacerlo de forma sistemática y alineada con las necesidades reales de Europa", recalca el director de AccessibleEU, Jesús Hernández-Galán.

Los primeros resultados de la encuesta ponen de relieve que la gran mayoría de las organizaciones ya incorpora la accesibilidad en sus proyectos, aunque persisten desigualdades entre países y sectores.

PRIORIDADES

Entre las prioridades más señaladas figuran traducir las normas técnicas a todas las lenguas oficiales de la UE, ofrecer formación híbrida y facilitar la participación directa de las personas con discapacidad en los procesos de normalización.

"La accesibilidad no puede depender del nivel de recursos, del país o de la capacidad técnica de cada organización. Necesitamos que el conocimiento sea accesible, gratuito y homogéneo en toda Europa", señala Hernández-Galán que recuerda que entre los compromisos de AccessibleEU figuran "ayudar a que ninguna administración, ninguna empresa y ninguna persona se quede fuera por falta de información o por no saber por dónde empezar".

AccessibleEU utilizará estos resultados para reforzar su programa europeo de formación y su biblioteca digital, que ya reúne más de 418 buenas prácticas y 366 recursos técnicos sobre accesibilidad, con el fin de consolidar su papel como punto de encuentro entre instituciones, empresas y sociedad civil para construir una Europa sin barreras.