El 77% de las mujeres españolas ha sufrido acoso callejero al menos una vez, según un estudio

El 86% de las menores de 35 años consideran que afecta negativamente sus vidas y para evitarlo el 38% adapta su vestimenta

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 77% de las mujeres españolas ha sufrido acoso callejero al menos una vez, según se desprende del estudio internacional de L'Oréal París con IPSOS, realizado entre diciembre de 2023 y principios del 2024 a 20.000 encuestados de 20 países, incluyendo España. Esta enmarcado dentro del programa 'Stand Up contra el acoso callejero', desarrollado en colaboración con la ONG 'Right To Be' y con la Fundación Mujeres en España.

En concreto, el estudio refleja que el 75% de las mujeres a nivel global, y un 77% en España, han sufrido acoso callejero en espacios públicos al menos una vez en su vida. Para el 52% del total de los encuestados, a veces se culpa a las mujeres de situaciones de acoso callejero en espacios públicos debido a sus actitudes, comportamiento o aspecto (55% hombres, 50% mujeres). En España este dato baja hasta el 28%.

Asimismo, revela que el 47% de las mujeres (48% en España) han experimentado de manera personal comentarios o bromas de contenido sexual o intrusivas sobre su aspecto, vestimenta, anatomía o apariencia en un espacio público. Para evitar este tipo de situaciones, el 60% de ellas adapta su vestimenta o apariencia en espacios públicos, un 38% en España.

Además, en España el 86% de las mujeres menores de 35 años consideran que el acoso callejero afecta negativamente sus vidas, influyendo en su salud mental (60%), vida social (58%), trayectos diarios (49%) y elecciones de vestimenta (39%).

Por otro lado, el 88% de los encuestados a nivel internacional consideran que intervenir en una situación de acoso callejero en un lugar público conlleva el riesgo de que el acosador reaccione de manera violenta. Este temor es aún mayor en las mujeres mayores de 50 años, donde el porcentaje se eleva al 93%.

Mientras, el 80% de las personas en España que han decidido intervenir en una situación de acoso afirman que su acción contribuyó a mejorar la situación. "Este dato subraya la importancia de empoderar a la sociedad con herramientas eficaces para responder de forma segura y efectiva ante el acoso callejero", apunta L'Oréal París.

Igualmente, un 89% de las encuestadas mostraron interés en realizar la formación del programa 'Stand Up contra el acoso callejero'. Así, un 62% consideran que L'Oréal París es una firma comprometida con los derechos de la mujer y las causas sociales.

En la formación se refleja el uso de la metodología de las 5D (distraer, delegar, documentar, desahogar y dirigirse al acosador? y tiene el objetivo de alcanzar cuatro millones de formaciones para finales de 2025. Desde su lanzamiento en marzo de 2020, la iniciativa ha formado a más de 3,7 millones de personas en todo el mundo.

"En L'Oréal París creemos firmemente que ninguna mujer debería sentirse insegura en los espacios públicos. A través de 'Stand Up contra el Acoso Callejero', no solo estamos concienciando sobre esta problemática global, sino que estamos proporcionando herramientas reales para que más personas puedan actuar de manera segura y efectiva. Nuestro compromiso va más allá de la belleza; queremos empoderar a las mujeres para que caminen con confianza, sin miedo y con la certeza de que nunca están solas", ha asegurado la General Manager de L'Oréal París, Silvia Macedo.