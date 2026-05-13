El 94,4% de los españoles reciclan vidrio y lo hace por compromiso con el planeta y deber cívico, según Ecovidrio

Archivo - Reciclaje de vidrio. - ECOVIDRIO - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El 94,9% de los españoles recicla vidrio, según el informe anual de Ecovidrio elaborado por GfK que el SCRAP ha presentado este miércoles. El 65,3% de los ciudadanos afirma hacerlo por su compromiso con el planeta y el 41,8% lo considera un deber cívico.

El estudio, elaborado a partir de más de 4.000 encuestas, señala que el vidrio es el residuo que los españoles reciclan mejor, seguido del papel/cartón (87%), envases de plástico (84%) y latas (71%). En este marco, el aceite y la orgánica la asignatura pendiente. A su vez, indica que cada hogar español genera un promedio de 6,52 envases de vidrio a la semana y que el 41,1% de los participantes cuenta con un cubo específico para el vidrio en casa.

Entre las excusas más habituales entre quienes no reciclan, la investigación recoge la opinión de que el contenedor está lejos (34,3%). De acuerdo con Ecovidrio, los españoles tienen, de media, un contenedor verde a menos de 100 metros de su domicilio. A su vez, citan que no hay espacio en casa (32,9%) para reciclar y que "al final lo mezclan todo" (30,9%).

Entre los encuestados, un 17,7% son 'ecoactivistas' ya que ejercen influencia sobre su entorno, animando a reciclar más o llamando la atención a las personas cercanas si no lo hacen. Estos se concentran en Cataluña y País Vasco. En el extremo opuesto, el 6,3% son "rejectors", con rechazo activo al hábito, y están sobre todo en Extremadura, Cantabria y Andalucía.

Ecovidrio señala que si siete de cada diez envases de vidrio ya se depositan en el contenedor verde, aún hay ciudadanos que "suspenden" en el reciclaje y existen diferencias destacables entre regiones. Por esta parte, menciona que el informe preguntó a los encuestados en qué contenedor depositarían diez tipos de residuos.

Del total de encuestados, el 69,7% apruebó, pero solo el 2% aciertó los diez. Los ciudadanos de Cantabria (6,4%), Cataluña (3,4%) y Aragón (4,5%) son donde se concentran más "matrículas de honor". El 30,3% suspende y los jóvenes de 18 a 34 años como el grupo más rezagado. Según la investigación, el residuo que más confusión genera es el vaso roto comprado en una tienda de vajillas, que el 25,2% tiraría erróneamente al contenedor verde.