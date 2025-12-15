La campaña 'Duendes' de Carrefour dona 100.000 euros en juguetes a Cruz Roja para la infancia vulnerable

Carrefour arranca la campaña 'Duendes', con una donación de juguetes a Cruz Roja para niños en riesgo de exclusión - FUNDACIÓN CARREFOUR

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fundación Solidaridad Carrefour y Cruz Roja han puesto en marcha, del 12 al 14 de diciembre, la quinta edición de la campaña 'Duendes', una iniciativa solidaria de recogida de juguetes nuevos a favor de miles de menores en situación de vulnerabilidad social de las diferentes localidades de España. Por ello, se ha realizado una donación directa de 100.000 euros en juguetes en beneficio de este colectivo.

A esta donación se han sumado las aportaciones realizadas por los clientes que deseen colaborar en el marco de esta iniciativa. Aportaciones, en forma de juegos y juguetes nuevos (no sexistas ni bélicos) que han podido entregar los miles de voluntarios de Cruz Roja Juventud ubicados en los diferentes puntos de recogida de los 203 hipermercados de la compañía de 47 provincias y dos ciudades autónomas.

Posteriormente, las asambleas locales de Cruz Roja distribuirán dichos juguetes entre los cerca de 65.000 menores en situación de vulnerabilidad social que atiende la entidad en todo el territorio nacional, como han detallado los impulsores de la iniciativa.

En su pasada edición, fruto de la donación directa realizada por la compañía y por los ciudadanos, Fundación Solidaridad Carrefour entregó a Cruz Roja juguetes por valor de 272.685 euros en beneficio de 20.725 menores en riesgo de exclusión social (el 63% entregados por los clientes y el 37% donados directamente por Carrefour).

A lo largo de sus cuatro años de vigencia, dicha iniciativa ha dado como fruto la entrega de más de 1,2 millones de euros en juguetes infantiles en beneficio de más de 75.000 menores en riesgo de exclusión social.