Ciencia para todos: El RJB-CSIC inaugura su espacio más accesible

Jardín Sensorial - RJB-CSIC

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Jardín Botánico (RJB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha inaugurado su nuevo recorrido sensorial adaptado a todos los públicos para garantizar la accesibilidad universal a la ciencia.

La institución ha explicado que el nuevo espacio, situado junto al Pabellón Villanueva, incorpora plantaciones en altura etiquetadas con más de 50 rótulos en braille, planos táctiles, 40 metros de pasamanos-guía, 30 vídeos signados y la aplicación interactiva 'Museum's Voice' con el fin de "derribar cualquier barrera física, sensorial, cognitiva o social" para garantizar el acceso de toda la ciudadanía a participar en la ciencia.

El RJB ha explicado que este nuevo espacio materializa el compromiso institucional del CSIC de hacer accesible el conocimiento para todos, con un recorrido especialmente adaptado para personas con movilidad reducida y diversidad funcional visual, auditiva o cognitiva, que facilita el contacto directo con las más de un centenar de plantas de 45 especies vegetales diferentes que se encuentran en el pabellón.

Esta iniciativa de inclusión forma parte del proyecto 'El jardín accesible', que cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que, según el CSIC, cuenta ya con cuatro ediciones concluidas y una quinta en desarrollo, "gracias al apoyo del FECYT", como ha indicado la responsable del proyecto y jefa de la Unidad de Cultura Científica RJB-CSIC, Irene Fernández de Tejada de Garay.

"Esta propuesta se ha desarrollado en colaboración con entidades como Plena Inclusión Madrid, que ha traducido y validado los textos en lectura fácil; Signar, responsable de la grabación de los vídeos en lengua de signos española; y Puntodis, que ha asesorado en todas las medidas de accesibilidad implementadas", ha indicado la responsable del proyecto, que ha agradecido la colaboración del personal de la ONCE.

A su vez, ha detallado que esta estrategia de acercamiento de la ciencia ha salido físicamente del RJB, con más de 60 salidas este año a centros penitenciarios, aulas hospitalarias, unidades de psiquiatría adolescente y residencias de mayores con deterioro cognitivo.

INAUGURACIÓN

La inauguración ha sido presidida por la directora del RJB-CSIC, María-Paz Martín, quien ha querido destacar que, "como Jardín Botánico y centro de investigación del CSIC, trabajamos para ampliar el conocimiento sobre la diversidad vegetal y contribuir a su conservación, pero nuestra misión no termina ahí".

"También debemos hacer que ese conocimiento llegue a la sociedad, eliminando barreras y creando nuevas formas de encuentro entre la ciencia y las personas. El recorrido sensorial que hoy presentamos responde precisamente a ese objetivo", ha asegurado.

Como ha argumentado, cuando se amplían las posibilidades de acceso al conocimiento, "no sólo favorecemos la inclusión de determinados colectivos; enriquecemos la experiencia de todas las personas que nos visitan y fortalecemos nuestra capacidad para cumplir una misión esencial: poner la ciencia al servicio de la sociedad".

A su vez, han coincidido en el Jardín representantes de las distintas organizaciones que han participado en el proyecto, el alumnado del experiencial de Jardinería adscrito a la Unidad de Jardín y Arbolado que ha contribuido a su puesta en marcha y responsables de las instituciones relacionadas con la inclusión y el empleo, además de contar con la presencia de la vicepresidenta adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana, Pura Fernández, quien ha asegurado que accesibilidad y participación forman también parte de la cultura científica.