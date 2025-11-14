COCETA homenajea "el poder transformador de las cooperativas" en la I edición de Premios del Cooperativismo de Trabajo

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA) ha celebrado, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, la primera edición de los Premios Nacionales del Cooperativismo de Trabajo, un reconocimiento público a las empresas y personas que, desde el modelo cooperativo, impulsan la transformación económica y social de España.

Durante la inauguración del acto, el presidente de COCETA, Luis Miguel Jurado, ha afirmado que una pequeña cooperativa puede "salvar un pueblo, mantener la vida en una comarca, y devolver esperanza a un barrio que parecía condenado al silencio".

En concreto, estos premios constan de cinco categorías. En la primera, 'Jóvenes Cooperativistas', se ha reconocido a 'Guapa, Lista y Cooperativista' por su labor comunicativa a través de nuevos canales, mostrando su potencial de transformación y empleo digno a las nuevas generaciones.

Mientras, el premio en la cateogría 'Cooperativa Innovadora' ha sido para 'Givit Delivery Coop' que diginifica la figura de los 'riders' al dar apoyo en servicios de mensajería, recadería, reparto, entrega de materiales y documentación 'in situ'.

El galardón 'Cooperativa Impulsora de los ODS' ha reconocido al Grupo Sorolla Educación, cooperativa valenciana con más de 40 años de trayectoria en pro de la educación y la excelencia educativa, por impulsar modelos educativos innovadores y la sostenibilidad.

Asimismo, la 'Persona destacada en el desarrollo del cooperativismo y la economía social en España' ha sido el presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), de la Organización Europea de la Economía Social (SEE) y de Ucomur, Juan Antonio Pedreño, como reconocimiento a su trabajo en defensa de este modelo de empleo, a nivel nacional y europeo.

Por último, la categoría de 'Mujer Cooperativista' ha recaido a Maravillas Rojo, presidenta de Abacus cooperativa desde 2017, por su amplia trayectoria dedicada al progreso del cooperativismo y al servicio público.

Para los impulsores de estos premios "el cooperativismo de trabajo es motor clave de empleo y desarrollo económico", teniendo en cuenta que hay 1.227 nuevas cooperativas y cerca de 3.000 empleos asociados, según los últimos datos recabados por COCETA y el Ministerio de Trabajo y Economía Social (MITES) en 2024.

Además, el conjunto del cooperativismo español aporta el 5,5 % del PIB y mantiene más de 300.000 empleos directos mientras que 8 de cada 10 cooperativas son de trabajo asociado lo que, para COCETA, "promueve la democracia, el desarrollo sostenible y la equidad", ya que el 52% del empleo cooperativo lo ocupan mujeres.