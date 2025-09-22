Ecoembes ayuda a 9.000 empresas a cumplir la nueva normativa de embases comerciales

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ecoembes Comerciales ayuda a 9.000 empresas a cumplir la nueva normativa que amplía la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP). Esta regla, en vigor desde el 1 de enero, obliga a financiar y garantizar su correcta gestión y reciclaje a todas las empresas que pongan en el mercado envases comerciales --los que transportan, agrupan y protegen productos hasta su punto de venta o consumo profesional.

La entidad explica que este nueva obligación obliga a que las empresas se adhieran a un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) para garantizar la correcta gestión de sus envases y asumir su financiación. Asimismo, también les exige que declaren anualmente al SCRAP los envases que ponen en el mercado, ya que solo abonan la gestión de los que realmente introducen.

Por último, les fuerza a inscribirse en el Registro de Productores de Producto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y a reportar allí cada año la cantidad y tipología de envases, sin coste asociado. Para continuar siendo el acompañante experto del tejido empresarial y facilitar su adaptación, Ecoembes ha puesto en marcha Ecoembes Comerciales, una división especializada y sin cuota de adhesión para simplificar la gestión y garantizar el cumplimiento normativo.

Solo en el último año, Ecoembes gestionó más de 4.300 trámites en nombre de sus clientes, lo que según cuenta supuso un ahorro medio estimado de diez horas de trabajo por empresa. "La transición hacia una economía circular requiere la unidad de acción y coordinación entre los diferentes actores de la cadena de valor", ha destacado la gerente de Desarrollo de Valor a Cliente en Ecoembes, Rebeca Mella.