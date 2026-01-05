Endesa acerca la vocación a la ciencia a más de 1.000 estudiantes de Secundaria a través de 'Explora tu futuro 2.0'

"Explora Tu Futuro 2.0" En El Colegio Everest (Madrid) - ENDESA

Endesa ha cerrado la primera edición de 'Explora tu Futuro 2.0', un programa desarrollado junto a la Fundación Universidad-Empresa, con el que ha inspirado a más de 1.000 estudiantes de 4º de la ESO a descubrir el potencial de las carreras STEM (acrónimo en inglés de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) como motor de cambio, innovación y oportunidad profesional.

Endesa ha explicado en un comunicado que este proyecto no busca simplemente informar sobre las carreras STEM, sino también generar una experiencia transformadora para el alumnado, en la que "los estudiantes puedan ver la ciencia desde la práctica, la cercanía y la utilidad".

En total, 'Explora tu futuro 2.0' ha alcanzado a una veintena de centros educativos y más de 1.000 estudiantes (524 alumnas y 538 alumnos) a través de sesiones presenciales y virtuales, centradas en Ingeniería Industrial, Matemáticas y Datos, Física y Química e Ingeniería Informática y de Telecomunicaciones.

El proyecto comenzó a finales de septiembre de 2025 tras su lanzamiento en marco de 'Madrid Motor Student'. Desde entonces, ha combinado encuentros presenciales en centros educativos de Madrid y Sevilla con varias conferencias 'online' temáticas, moderadas por el presentador de televisión, Óscar Martínez.

Los encuentros han tenido lugar en los centros Everest School Monteclaro, en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y en St. Mary's School (Sevilla). Además, contaron con la participación de profesionales de Endesa y docentes universitarios que compartieron experiencias reales y mostraron cómo los conceptos presentados en clases se traducen en soluciones para la eficiencia energética, la digitalización o la sostenibilidad.

Para complementar estas sesiones, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano RetoTech, iniciativa de la Fundación Endesa que impulsa las vocaciones STEM entre estudiantes mediante la robótica y la programación y que este año celebra su XI edición.

Endesa considera que iniciativas como esta cobran especial relevancia en un contexto en el que la demanda de perfiles técnicos es cada vez mayor por parte de las empresas, en línea con los objetivos ligados a la digitalización y la transición energética.

En este sentido, la empresa ha recordado que, según datos del Informe Observatorio de la Ingeniería, el 98% de los 750.000 profesionales de la ingeniería está ocupado y un 87% de ellos está trabajando en alguna actividad relacionada con la ingeniería, aunque solo el 20% del total son ingenieras.