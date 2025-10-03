Entidades catalanas celebran con la Fundación Botín los 15 años del programa Talento Solidario

Imagen de la jornada de este jueves - CARLOS ISABEL - FUNDACIÓN BOTÍN

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha acogido la celebración del 15 aniversario del programa Talento Solidario de la Fundación Botín, donde han participado más de 35 entidades sociales catalanas, informa la organización en un comunicado.

El objetivo de la iniciativa es "fortalecer el tercer sector y acompañar a las organizaciones pequeñas y medianas que lo conforman", y este evento se suma a los ya realizados en Santander, Sevilla y Santiago de Compostela.

Durante la jornada, las organizaciones han trabajado cuestiones "clave" para el sector, como la captación de fondos o la adhesión de las nuevas generaciones hacia las causas sociales; y también se han hecho dos talleres de creatividad.

El programa también ha incluido una sesión experiencial de música para la innovación social, impartida por la Fundación Social por la Música y diseñada para demostrar cómo la práctica musical colectiva favorece el desarrollo psicosocioemocional.

Talento Solidario nació "en un contexto de crisis que limitaba drásticamente los recursos al tercer sector", y desde entonces su propósito ha sido fortalecer el tejido social en España: la Fundación Botín ha destinado, a través de estas convocatorias, 271.450 euros específicamente al apoyo de organizaciones sociales catalanas.