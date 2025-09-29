Eroski evita el desperdicio de más de 10.700 toneladas de alimentos, equivalentes a 43 millones de comidas

BILBAO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Eroski ha evitado el desperdicio de 10.750 toneladas de alimentos en el primer semestre de 2025, un volumen equivalente a 43 millones de comidas, que se estima que alimentan a 11.800 familias durante un año y que han podido aprovecharse a través de la venta con descuentos especiales, la donación a entidades sociales y la optimización de procesos logísticos y de gestión en tienda.

En un comunicado, Eroski ha destacado su política activa de desperdicio cero que combina la prevención en origen, la redistribución y transformación de excedentes y la sensibilización a la clientela.

De enero a junio de 2025, Eroski ha donado 353 toneladas de productos a organizaciones sociales en todo el país, lo que supone 1,41 millones de comidas, suficientes para alimentar a 773 familias en este primer semestre del año, contribuyendo así a cubrir las necesidades básicas de personas en situación de vulnerabilidad.

Según Cristina Rodríguez Domingo, responsable de Sostenibilidad del Grupo Eroski, "el desperdicio alimentario no solo supone una pérdida económica y social, también es un reto medioambiental de primer orden". En Eroski, ha destacado, trabajan "para que ningún alimento apto para el consumo se pierda, reforzando nuestro modelo cooperativo y generando un impacto positivo en el entorno".

"Nuestro compromiso es claro: reducir al máximo los residuos en toda la cadena de valor y avanzar hacia una alimentación más responsable y sostenible", ha añadido.

Además de las donaciones, la cooperativa impulsa programas específicos para minimizar la generación de excedentes, como las campañas de "frutas feas" o la venta a precio reducido de productos próximos a su fecha de consumo preferente. En este primer semestre de año, la compañía ha logrado comercializar 7.600 toneladas de alimentos con descuentos especiales, lo que equivale a 30,4 millones de comidas consumidas.

Asimismo, se han entregado 258.569 paquetes a través de la app Too Good To Go, herramienta con la que Eroski colabora activamente para facilitar a la clientela el acceso a productos en perfecto estado de consumo a precios más asequibles.

La estrategia de aprovechamiento se completa con la valorización de subproductos orgánicos, destinando 2.535 toneladas a la elaboración de piensos y harinas de origen animal, contribuyendo así a un modelo de economía circular que minimiza el impacto ambiental y refuerza la sostenibilidad del sector agroalimentario.

Estas acciones forman parte de los 10 Compromisos por la Salud y la Sostenibilidad de Eroski, hoja de ruta que guía todas sus decisiones estratégicas y que tiene como pilares la mejora de la alimentación de la sociedad, el apoyo al entorno local y la protección del medioambiente.