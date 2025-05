Expertas en violencia de género animan a jóvenes a acudir a personas de referencia ante relaciones tóxicas

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Expertas en violencia de género han animado este lunes a jóvenes a acudir a personas de referencia ante relaciones tóxicas en el webinar 'Violencia de género en las redes sociales', organizado por Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias, dentro de su iniciativa conjunta 'Contra el maltrato, Tolerancia Cero'.

En concreto, entre las recomendaciones de las expertas están detectar las primeras señales en una relación potencialmente tóxica y pedir ayuda acudiendo a personas de referencia, a ser posible adultas.

Este encuentro ha estado moderado por Victoria Arnáu, periodista y presentadora de Antena 3 Noticias, y ha contado con la participación y experiencia de Ana Llorente, agente del Cuerpo Nacional de Policía; María Salmerón, pediatra, científica y divulgadora; y Lucía De La Puerta, creadora de contenido y que, además, acaba de estrenar su primer single 'Si no te cuida, que se vaya lejos'.

Durante su emisión en directo este lunes, ha registrado más de 700 visualizaciones, especialmente de centros e institutos de enseñanza secundaria en España de manera online, a los que se suman los cerca de 70 alumnos y alumnas que lo han seguido presencialmente desde el Colegio Menesiano de Madrid.

En este sentido, Arnáu ha recordado que más de 50 mujeres mueren cada año en España, lo que significa que cada semana, una mujer es asesinada por su pareja o expareja, datos que suponen "la punta del iceberg" de miles de mujeres que sufren violencia física y psicológica y que, "por eso, la violencia de género está tipificada, tiene un nombre y está legislada de manera diferente".

Tras insistir en que los celos no son "nunca" una muestra de amor, sino de "control e inseguridad", Ana Llorente, agente del Cuerpo Nacional de Policía, ha explicado que es "fundamental" reconocer las señales de alerta en una relación. Así se ha referido a que la pareja pida las claves en RRSS, que espíe el móvil, que juzgue o cuestione como se interactúa con los demás, que exija que se le envíe la ubicación o fotos íntimas". También ha puesto el ejemplo reciente de una persona que geolocalizó el móvil de su novia sin su permiso para controlar dónde estaba en todo momento.

"Es importante que, cuando inicias una relación, atendáis a como os sentís, si sentís miedo, si tenéis dudas, si no sabéis cómo actuar, si os sentís coartadas. Si esto pasa, es que no va bien", ha asegurado Llorente para añadir que el maltrato puede ocurrir "en cualquier edad, clase social o formación".

Además, Llorente ha indicado que con 14 años ya existe una responsabilidad penal, que puede llevar desde internamiento en un centro de menores, a libertad vigilada, tareas socioeducativas o la prohibición de acercarse a la víctima.

En la misma línea, la pediatra y divulgadora María Salmerón ha recalcado la importancia de identificar las primeras señales. "Cuando estáis con alguien que os hace sentir mal, se os tienen que despertar todas las alarmas", ha insistido. Asimismo, ha dicho que "nadie debería controlar el móvil de otra persona, ya que eso no es amor" y ha agregado que los dispositivos electrónicos aumentan el riesgo de control.

Ante cualquier sospecha de maltrato, Salmerón ha invitado a contarlo a alguien de "total confianza" y "mejor si es un adulto de referencia". "Si te da vergüenza decírselo a tus padres o te impone ir a la policía, acude a profesores, a personas del ámbito educativo, a tu pediatra o amigos", ha subrayado.

"VIOLENCIA DE GÉNERO NO ES SOLO QUE TE PEGUEN UNA PALIZA"

Por su parte, Lucía De La Puerta ha reforzado la idea de extremar la vigilancia ante determinadas señales. "Estáis justo en el momento para detectar cosas que pasan. Tenemos que estar con gente que nos impulse a crecer, si vemos que, en vez de subir, te está pisando es que algo no va bien. Violencia de género no es solo que te peguen una paliza. Muchas veces por no discutir tragamos y al final se hace una bola", ha expuesto.

Sobre el uso específico en redes sociales, también ha advertido que el contenido puede estar al día siguiente publicado sin permiso del autor. "Mi madre me decía que, si dudaba o no me convencía, que no colgase ese contenido", ha destacado.

La Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias cumplen en 2025 una década de alianza en su lucha contra la violencia de género a través de la iniciativa 'Contra el maltrato, Tolerancia Cero'. Esta colaboración ha sido renovada recientemente con el objetivo de redoblar esfuerzos y ampliar el impacto social durante este año.

En estos diez años, la iniciativa ha emitido más de 3.800 spots de sensibilización, difundido cerca de 800 reportajes en Antena 3 Noticias y lanzado más de 4.200 cuñas de radio en emisoras del grupo Atresmedia.

Además, se ha consolidado como un referente nacional e internacional, con reconocimientos del Gobierno de España, diversas comunidades autónomas y organismos como ONU Mujeres, que la destacó como un caso de éxito en la comunicación social. También recibió en 2021 uno de los primeros premios de la Guardia Civil por su labor en la lucha contra la violencia sobre las mujeres.

Cuando alcanza su década de recorrido, momento en el que también ha renovado su imagen corporativa, sigue destacando la sensibilización de jóvenes, el impacto de las redes sociales y la pornografía, así como en el apoyo y la motivación a las víctimas para denunciar.

Entre las acciones destacadas que realizará próximamente se encuentra una nueva edición del Macroestudio de Violencia de Género Tolerancia Cero, la V Jornada Contra el maltrato o la emisión de un programa especial en Antena 3. Iniciativas para movilizar a la sociedad, también desde "Municipios contra el maltrato", al que ya se han sumado más de 400 ayuntamientos.