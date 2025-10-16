Forética aborda oportunidades en materia de diversidad, inclusión y gestión del talento con líderes empresariales

La IV edición del 'DEI Business Forum' de Forética aborda oportunidades de diversidad, equidad o inclusión en empresas - FORÉTICA

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Forética ha organizado este jueves la cuarta edición del 'DEI Business Forum'. Este foro, organizado en el marco del Clúster de Impacto Social, ha reunido a directivos y expertos del ámbito empresarial para abordar los retos y oportunidades en materia de diversidad, equidad, inclusión, bienestar y gestión del talento.

Como recuerdan sus impulsores, la diversidad y la inclusión no solo son esenciales desde una perspectiva ética, sino que se han convertido en factores clave para la innovación y el crecimiento sostenible de las empresas. Por ello, en el evento, los líderes empresariales han debatido sobre cómo implementar estrategias que impulsen la competitividad a través de culturas inclusivas y modelos de liderazgo más humanos.

En el acto se ha puesto de relieve el papel decisivo de la alta dirección en la creación de entornos diversos e inclusivos, así como la necesidad de repensar la gestión del talento para responder a las nuevas expectativas de la fuerza laboral, en la que conceptos como el propósito, la pertenencia y el bienestar son ya prioridades estratégicas.

Además, líderes empresariales de organizaciones de diferentes sectores han debatido sobre cómo implementar estrategias que impulsen la competitividad a través de culturas inclusivas y modelos de liderazgo más humanos.

En la apertura institucional, Germán Granda, director general de Forética, y Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social de España, han subrayado la urgencia de impulsar modelos empresariales más humanos, inclusivos y sostenibles.

Posteriormente, Beatriz Laso, manager del área social de Forética, y Ana María López de San Román, directora de Ética, Sostenibilidad y Alianzas en ILUNION, abordaron cómo los líderes pueden ser agentes de cambio reales en la creación de entornos laborales más diversos y empáticos.

Mientras, Sofía Bergareche y Regina Zavala, responsables del Clúster de Impacto Social de Forética, presentaron una keynote centrada en el business case social, mostrando cómo la integración del impacto social en la estrategia empresarial no solo es ética, sino también rentable.

El debate sobre el papel del liderazgo empresarial continuó con la mesa 'El CEO como catalizador de la diversidad', que reunió a Alejandro Oñoro, consejero delegado de ILUNION; Eduardo Baamonde, presidente del Grupo Cooperativo Cajamar; y a Ana Argelich Hesse, presidenta y directora general de MSD España. Todos coincidieron en que la diversidad no puede quedarse en un discurso, sino traducirse en acción desde la alta dirección.

Por su parte, en la mesa 'Foco en el talento: estrategia, competitividad y belonging' --con la participación Álvaro Jiménez, director de Talento y Cultura de Mahou San Miguel; Nacho García-Valdecasas, responsable corporativo de sostenibilidad de Amazon Europa; y Amparo González, directora de RR. HH. de Accenture en España y Portugal-- se resaltó la importancia de la gestión del talento y la cultura corporativa como palancas esenciales para la competitividad y la innovación.

El cierre del foro estuvo marcado por una conversación con Misa Pérez Osés, miembro de la Junta Directiva de REDI (Asociación Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBTI), y Lucila García Méndez, directora general de ClosinGap, moderada por Bárbara Manrique de Lara, directora editorial de Forbes Summit. Una conclusión compartida resonó entre los asistentes: la diversidad, la ética y la sostenibilidad no son solo pilares de responsabilidad, sino motores estratégicos del futuro empresarial.

Como han argumentado, la diversidad, la inclusión y la gestión activa del talento se consolidan hoy como elementos estratégicos que no solo refuerzan la competitividad inmediata de las organizaciones, sino que también garantizan su crecimiento sostenible a largo plazo. Por ello, las compañías que integren estos valores en el corazón de su cultura corporativa serán capaces de atraer y fidelizar mejor el talento, además de responder de forma proactiva a los crecientes requisitos regulatorios y expectativas sociales.

Estas organizaciones no solo estarán mejor preparadas para afrontar los retos del presente, sino que también se posicionarán como referentes en la construcción de un futuro empresarial más humano, inclusivo y competitivo, como han concluido.