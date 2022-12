MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Adelias ha anunciado que repartirá este sábado cerca de 1.600 raciones de comida caliente a niños y padres de familias necesitadas de la Cañada Real. Las comidas (un menú consistente en carne con arroz y verduras) van a ser elaboradas gracia a la donación de la red de directivos influyentes Lideria y CyberLideria, la comunidad de CISO's de esta red de directivos.

La iniciativa de esta acción solidaria surge de la celebración del I Executive Afterwork de Lideria y CyberLideria, un encuentro informal de directivos influyentes que ha reunido a destacados líderes de empresas con el objetivo de generar contactos de calidad y compartir experiencias.

El encuentro, además, ha confirmado el compromiso de Lideria en la lucha contra la brecha digital, y también contra la pobreza, que se ha materializado en la donación de alimentos para la elaboración de 1.600 raciones de comida caliente que serán repartidas por Fundación Adelias.

En el acto también han participado representantes de Women4Cyber Spain (W4C Spain), iniciativa que tiene como objetivo convertirse en un referente en el impulso y visibilización del papel de la mujer en ciberseguridad en España, así como la diversidad de género en el sector.

"Estoy enormemente agradecida a los CISO's, CIO's, consejeros y directivos de las empresas participantes en este Executive Afterwork por su generosidad, que hace posible que podamos alimentar a 1.600 personas de la Cañada Real que viven en situación de pobreza y es importante que tomen alimentos calientes" afirma la presidenta de la Fundación Adelias, Samira Brigüech.

"También agradezco a las representantes de nuestros patrocinadores, que han ayudado a impulsar la acción solidaria. Todos estos profesionales son un ejemplo para la sociedad y espero que animen a ciudadanos y a empresas a implicarse activamente con las causas sociales", prosigue.

"Soy una convencida de que donar, ser voluntario o participar activamente en iniciativas solidarias enriquece a las personas y a las empresas. En muchas ocasiones la sociedad es poco participativa, no porque no sea solidaria, sino porque no es consciente de la realidad, y de lo mucho que se puede ayudar con un poco de esfuerzo, y por ello hay que inspirar a la gente para que se implique y colabore" concluye Brigüech.