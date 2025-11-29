Fundación Integra: El empleo, motor esencial para la autonomía de mujeres víctimas de violencia de género

Fundación Integra lanza una campaña de sensibilización sobre empleo y violencia de género - FUNDACIÓN INTEGRA

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Integra ha puesto en marcha una campaña de sensibilización para recordar que la violencia de género no termina hasta que las mujeres logran recuperar su autonomía económica, emocional y social por lo que, como recuerdan, el empleo es el motor que permite ese cambio.

Un total de 35 grandes empresas se han unido a esta iniciativa para reafirmar su compromiso de seguir apostando por la integración y el futuro de mujeres que solo quieren volver a ser las dueñas de sus vidas, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado esta semana.

Según un estudio de la entidad, 8 de cada 10 mujeres víctimas creen que tener un trabajo es la clave para romper definitivamente con su agresor. Fundación Integra subraya que ha logrado 8.400 empleos para mujeres que gracias a su trabajo han empezado una vida libre junto a sus hijos.

Según la Macroencuesta de violencia contra la Mujer del Ministerio de Igualdad, en España, el 14,4% de las mujeres de 16 años o más ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de una pareja a lo largo de su vida, lo que se traduce en casi tres millones de mujeres.

Para ayudar a estas mujeres, Fundación Integra colabora con 180 entidades sociales especializadas en atención primaria a mujeres víctimas de maltrato para llevar a cabo un modelo que ha demostrado ser un factor determinante para que mujeres en situación de extrema vulnerabilidad accedan a un trabajo y a un futuro lejos de la violencia.

Este modelo de intervención integral, basado en 24 años de experiencia, se basa en itinerarios personalizados de empleabilidad, orientados a detectar las capacidades de cada mujer y reforzar su autoestima; formación prelaboral y digital, impartida por profesionales voluntarios de empresas que brindan herramientas para el mercado laboral actual; acompañamiento emocional y laboral, fundamental para fortalecer la autonomía y recuperar la confianza; y bolsas de empleo y oportunidades laborales, a través de empresas colaboradoras.

Este 2025, más de 80 compañías colaboraron con Fundación Integra contratando mujeres víctimas de violencia e impulsando programas de voluntariado corporativo centrados en formación prelaboral, orientación y mentoring.

"Llegué rota, sin recursos y con miedo. Hoy tengo un empleo, independencia económica y, por primera vez, un futuro para mis hijos y para mí", relata Miriam, una de las mujeres que este año ha encontrado trabajo gracias a Fundación Integra.