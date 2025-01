Fundación ONCE destaca en Fitur los beneficios del turismo accesible para los viajeros y las empresas

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo de Accesibilidad, 'AccessibleEU', liderado por Fundación ONCE, ha celebrado este jueves en Fitur la jornada 'Turismo Accesible: Beneficios de los destinos inclusivos para empresas y personas', un encuentro en el que han abordado las oportunidades socioeconómicas que generan los viajes concebidos para todo tipo de turistas.

Organizado por 'AccessibleEU' y UN Tourism en colaboración con ENAT (European Network for Accessible Tourism), Fundación ONCE e ILUNION Accesibilidad, la jornada ha puesto sobre la mesa "que el turismo accesible es beneficioso no solo para sus destinatarios, sino también para las empresas que lo promueven y, por ende, para la sociedad en su conjunto", según ha informado la Fundación ONCE.

En su apertura, ha contado con la participación del director de Relaciones Institucionales, Asociaciones y Promoción de Turismo de Naciones Unidas, Dilyor Khakimov; y la experta sénior en Discapacidad e Inclusión de la Comisión Europea, Inmaculada Placencia, moderados por el director del Centro Europeo de Recursos de Accesibilidad y director de Accesibilidad e Innovación de Fundación ONCE, Jesús Hernández Galán.

Durante el encuentro, han destacado que hacer del turismo una actividad para todo tipo de viajeros es en realidad "una oportunidad" para el sector, aunque han precisado que tiene "todavía retos por delante" para conseguirlo.

Desde esta perspectiva, en el evento se han debatido soluciones para hacer que los viajes y el turismo sean "más inclusivos y accesibles" para personas con o sin discapacidad, visitantes y locales por igual, y se ha destacado la importancia del "liderazgo de gobiernos, destinos y sector privado para lograr que las experiencias turísticas sean más accesibles en toda la cadena de valor".

Así, representantes de ministerios y organismos relacionados con el turismo de Italia, Túnez, República de San Marino, Portugal, Alemania y España han analizado todos estos aspectos en el panel 'Políticas, estándares y estrategias de turismo accesible: Gobiernos y destinos que marcan el camino', moderado por el coordinador técnico del Departamento de Ética, Cultura y Responsabilidad Social, ONU Turismo, Igor Stefanovic.

En la misma línea, miembros de empresas y entidades relacionadas de una u otra forma con el turismo han participado en el panel 'Promoción de experiencias accesibles y empleo inclusivo: historias de éxito defendidas por destinos y el sector privado', coordinados por el director general de la Red Europea de Turismo Accesible (ENAT) y experto Sénior en 'AccessibleEU', Ivor Ambrose.

La jornada 'Turismo Accesible: Beneficios de los destinos inclusivos para empresas y personas' está promovida por 'AccessibleEU', un consorcio liderado por Fundación ONCE que busca facilitar la aplicación práctica de la legislación de la Unión Europea sobre accesibilidad y mejorar así la disponibilidad de productos, servicios e infraestructuras más accesibles en la UE.

Desde su nacimiento en 2023, el Centro Europeo de Accesibilidad ha llevado a cabo acciones como la creación de una comunidad de expertos en accesibilidad, lo que supone poder conectar a todas las partes interesadas en esta materia y crear así una ventanilla única de conocimiento.

Está integrado por Fundación ONCE, entidad referente en accesibilidad a nivel internacional, la Universidad austriaca Johannes Kepler de Linz y la Red Europea de Turismo Accesible (ENAT), cuya sede se ubica en Bruselas. Igualmente, forman parte de la iniciativa la Asociación Española de Normalización (UNE) y la Asociación Europea de Proveedores de Servicios para Personas con Discapacidad (EASPD).