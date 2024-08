Hoteles Meliá evitan el desperdicio de 30 toneladas de alimentos a través del uso de 'Too Good To Go'

Meliá evita el desperdicio de más de 30 toneladas de alimentos a través de la app 'Too Good To Go'.

Meliá evita el desperdicio de más de 30 toneladas de alimentos a través de la app 'Too Good To Go'. - MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL

La cadena hotelera Meliá Hotels International ha evitado el desperdicio de 30 toneladas de alimentos (más de 30.000 packs de comida) a través de su alianza con la aplicación Too Good To Go, según ha señalado esta última en un comunicado.

Así, la aplicación móvil que tiene como objetivo "la lucha contra el desperdicio de alimentos", destaca que ha permitido al grupo hostelero "salvar" 30.000 paquetes de comida con productos de los buffets diarios de desayuno de los hoteles, lo que se traduce en 81 toneladas de CO2e que no han sido emitidas a la atmósfera, según datos extraídos de 'Index Life Cycle' realizado de forma independiente por Merieux Nutrisciences Blonk y validados por expertos de la Universidad de Oxford y WRAP.

La alianza entre ambas compañías se inició en noviembre de 2019 con una fase piloto en hoteles de Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Sevilla, Canarias y Málaga, pero tras los buenos resultados obtenidos, la colaboración se ha ido extendiendo y en la actualidad esta iniciativa está implantada en un 25% del portfolio de Meliá en España, con el objetivo de seguir sumando hoteles.

"En Meliá, estamos comprometidos con un modelo de hotelería circular y de proximidad, esencial para reducir residuos y minimizar nuestra huella medioambiental, donde la reducción del desperdicio alimentario es fundamental en nuestra industria. Además, nos enfocamos en concienciar a nuestros clientes sobre el consumo responsable, la prevención del desperdicio de alimentos, la adopción de hábitos saludables y la promoción de la cultura local a través de una oferta gastronómica de calidad", ha explicado el presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer.

"Todos los actores implicados en la sociedad debemos aunar esfuerzos en la lucha contra el desperdicio alimentario, ya que es un problema que nos afecta a todos. No debemos olvidar que sólo en España casi 8 millones de toneladas de alimentos anuales acaban en la basura y el desperdicio de alimentos es responsable de hasta el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. El compromiso y la acción de grandes marcas como Meliá es una gran señal de que el sector está cada vez más implicado para lograr un planeta más verde y libre de desperdicio alimentario", añade la directora general de Too Good To Go en España, Marie Lindström.