Ilunion, premiada por la 'International Awards Associate' por su ecosistema web inclusivo

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ilunion ha sido distinguida con el 'Golden New York Digital Awards 2025', en la categoría de Mejores Prácticas de Sitios Web y Móviles ('Website & Mobile Sites - Best Practices'), por la transformación integral de su ecosistema digital. El reconocimiento, otorgado por la International Awards Associate (IAA, por sus siglas en inglés) en Nueva York, sitúa a la compañía como referente en innovación y accesibilidad en el ámbito digital y empresa con impacto positivo.

El jurado ha valorado la integración total de accesibilidad, experiencia de usuario y rendimiento, la innovación metodológica y el impacto medible en conversión y visibilidad. El proyecto demuestra que el diseño digital, cuando se concibe desde la inclusión, puede ser atractivo, funcional y rentable, como ha señalado en un comunicado.

El proyecto premiado, liderado por el área de Marketing y Comunicación de Ilunion en colaboración con Nurun y el equipo de Ilunion Accesibilidad, ha transformado el ecosistema digital en una red coherente, escalable y accesible para todas las personas.

La nueva arquitectura se basa en una red de webs especializadas, optimizadas por intención de búsqueda, y en un sistema de diseño accesible (WCAG 2.1 AA) que garantiza la usabilidad en cualquier dispositivo. Desde el inicio, se integraron criterios de SEO, UX y accesibilidad, junto con una estrategia editorial orientada a contenidos útiles y localizados. El proyecto incorpora medición avanzada (GA4, dashboards) y optimización continua mediante tests A/B y mapas de calor.

"Este premio reconoce el compromiso de Ilunion con la accesibilidad y la innovación como motores de transformación digital inclusiva y herramientas para seguir cambiando la forma de ver valor", ha señalado la responsable de Estrategia Digital de Ilunion, Cristina Somoano, al recibir el galardón.

Por su parte, el jefe de Proyectos de Ilunion Accesibilidad, Bruno Pérez Laffitte, ha señalado que "el premio reconoce un trabajo donde accesibilidad, rendimiento, diseño y adaptabilidad responsive se integran desde la arquitectura hasta el código". "Hemos creado un ecosistema escalable, medible y preparado para el futuro, que optimiza la experiencia del usuario y refuerza la posición digital de Ilunion en todos sus negocios", agregó.

Para la Client Lead en Nurun, Sandra Polo, "este premio reconoce un trabajo de fondo de tres años, un trabajo colaborativo en el que diseño, desarrollo, SEO, CRO y negocio". "Hemos trabajado alineados, uniendo objetivos y expectativas para construir un ecosistema web sólido, accesible y con propósito. Es un proyecto vivo, en evolución constante, que se nutre de los datos para seguir mejorando, haciendo que la experiencia de usuario de Ilunion sea cada vez más inclusiva, eficiente y significativa", ha asegurado.