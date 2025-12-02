Más de 54.000 personas participan en las formaciones y actividades de 'AccessibleEU' en sus tres primeros años

Archivo - 'AccesibleEU' logra más de 54.000 participantes en sus formaciones y actividades durante sus tres primeros años - ACCESIBLEEU - Archivo

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo de Accesibilidad, 'AccesibleEU' -- la iniciativa impulsada por la Comisión Europea y liderada por Fundación ONCE para desarrollar capacidades de accesibilidad en los Estados miembros--, ha logrado más de 54.000 participantes en sus formaciones y actividades, desde su puesta en marcha en el año 2023.

Estas cifras se han dado a conocer en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre, datos que duplican el objetivo fijado para los primeros tres años, como han señalado sus impulsores.

Además, desde su puesta en marcha, el centro ha acompañado a miles de entidades y profesionales en la implementación práctica de la normativa europea en materia de accesibilidad, destacado la importancia de seguir avanzando hacia entornos que permitan a todas las personas vivir con autonomía, seguridad y dignidad.

La programación incluye más de 250 eventos formativos, como talleres especializados, jornadas de sensibilización y eventos europeos que han llegado a los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE), mientras que la comunidad profesional de práctica, alojada en LinkedIn y Moodle, ha reunido a más de 5.800 personas, lo que supone "una red en crecimiento que demuestra el interés creciente por la accesibilidad como vector estratégico de innovación, competitividad y cohesión social", como han afirmado.

En cuanto a la formación online, más de 3.700 profesionales han completado cursos especializados que fortalecen las capacidades técnicas necesarias para aplicar la accesibilidad de forma "rigurosa y coherente" en todos los sectores.

En cuanto a la generación y difusión de conocimiento, se ha desarrollado una biblioteca digital de referencia con 420 buenas prácticas y 380 referencias bibliográficas procedentes de los 27 estados miembros, lo que facilita a instituciones, empresas y expertos acceder a soluciones, guías y materiales actualizados.

En este contexto, argumentan que la entrada en vigor el 28 de junio de 2025 de la Ley Europea de Accesibilidad ha impulsado la demanda de formación y apoyo técnico en toda la UE. De este modo, de cara al año 2026, 'AccessibleEU' ofrecerá nuevas guías, estudios técnicos, eventos y formaciones online.

Además, el programa organizará encuentros sectoriales en ámbitos afectados por la Ley Europea de Accesibilidad, como vivienda, transporte, comercio electrónico, terminales de pago, servicios audiovisuales o banca, para "alimentar" un ecosistema europeo que impulse acciones formativas, alianzas estratégicas y recursos que permitan avanzar hacia entornos "más comprensibles, utilizables, habitables y plenamente accesibles", según han asegurado.

Para el director de 'AccessibleEU', Jesús Hernández Galán, "la accesibilidad no es una mejora opcional, sino una condición imprescindible para que todas las personas puedan vivir con autonomía y dignidad". "El trabajo del centro consiste en acompañar a administraciones públicas, empresas y organizaciones sociales para que la ley se convierta en práctica efectiva, y para que ninguna persona se quede atrás por falta de accesibilidad física, digital o comunicativa", ha señalado.

Además, Hernández ha asegurado que "el reto ahora es pasar de la teoría a la transformación real". "Una Europa accesible no es solo un mandato legal, es un proyecto colectivo de justicia social. Cuando ponemos la accesibilidad en el centro ampliamos derechos y fortalecemos nuestra democracia", ha concluido.