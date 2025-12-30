El Mesías participativo y accesible reunió a unas 400 personas en el Auditorio Manuel de Falla de Granada

Representación de una versión participativa y accesible de El Mesías de Haendel - FUNDACIÓN "LA CAIXA"

La versión de El Mesías de Händel participativo, diseñada para una experiencia inclusiva, reunió el pasado 20 de diciembre en el Auditorio Manuel de Falla de Granada a unas 400 personas con distintas necesidades de accesibilidad, quienes disfrutaron con su participación en un concierto adaptado, según ha informado la Fundación 'la Caixa', impulsora del proyecto.

Esta iniciativa se enmarca en los conciertos participativos que lleva a cabo la entidad, en colaboración con el Ayuntamiento de Granada y 22 entidades sociales, "un formato de concierto relajado, inclusivo y participativo con ajustes en la duración y en la accesibilidad física y cognitiva según las necesidades de los diferentes colectivos", como detallan.

"Nuestro objetivo es acercar la música clásica a colectivos con necesidades de accesibilidad y hacerlo siempre desde la excelencia artística, como lo haríamos para cualquier sesión normativa", ha explicado la directora del Departamento de Actividades Culturales y Música de la Fundación 'la Caixa', explica Susana Serrano.

El diseño del concierto fue fruto de un proceso colaborativo entre profesionales de los ámbitos artístico, educativo y técnico, junto con entidades sociales, el Ayuntamiento de la ciudad y equipos territoriales. "Nos centramos mucho en recurrir a la escucha activa y en dar valor al proceso de creación y mediación, más allá de la incuestionable belleza del concierto final", ha explicado Serrano.

La responsable de la Agrupación de Personas Sordas de Granada y Provincia (Asogra), Gemma Álvarez Padilla, ha subrayado por su parte que "las adaptaciones que se han hecho para este concierto marcan una diferencia entre lo que sería una accesibilidad simbólica y esta accesibilidad real en la que se cuidan todos los detalles".

Para el Ayuntamiento de Granada, el proyecto también ha supuesto un punto de inflexión, según han precisado desde la Fundación 'la Caixa' en tanto, en palabras de la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, "este piloto es un paso decisivo y pionero hacia una cultura accesible para todos; una demostración práctica de que la música puede ser un espacio abierto, accesible y participativo donde todas las personas puedan sentirse protagonistas".

La propuesta tenía como meta incorporar medidas de accesibilidad física, sensorial y cognitiva que cubrieran las necesidades de distintos perfiles de público: personas con trastorno del espectro autista o con discapacidad intelectual, auditiva o funcional, entre otros colectivos.

Durante los meses anteriores al concierto se llevó a cabo un proceso de mediación cultural con las entidades de la mano de pedagogos, musicoterapeutas y expertos en accesibilidad, con un total de más de 40 talleres de contextualización de la obra y anticipación de la experiencia que promovieron la participación y el bienestar emocional de los asistentes.

Según la musicoterapeuta Lucía Escolano, "acercar la música a tantos colectivos y personas con necesidades distintas fue un reto que afrontamos con muchísima motivación". Para ello, el concierto del día 20 contó con intérpretes de lengua de signos, subtitulación en pantallas laterales, materiales pedagógicos adaptados, señalización clara y visible con contenidos de lectura fácil y pictogramas, y libertad de movimiento en la sala.

El Ayuntamiento, el Auditorio Manuel de Falla y la Orquesta Ciudad de Granada colaboraron, además, en la habilitación de un espacio de regulación emocional, el refuerzo y la formación del personal de sala para la atención directa de un público con necesidades diversas, la adaptación de los accesos, la adecuación del espacio, la reserva de plazas de estacionamiento para vehículos adaptados y la activación de un servicio específico de ambulancias.

Con todo este engranaje en marcha, el concierto no se limitó a eliminar barreras, sino que se convirtió en "una experiencia accesible e inclusiva en la que cada persona pudo disfrutar la obra a su ritmo y desde sus propias necesidades", han resumido desde la Fundación 'la Caixa'.

El concierto se realizó bajo la dirección del director Aarón Zapico. "A lo largo de mi trayectoria he participado en espectáculos maravillosos en sitios impresionantes, pero proyectos inclusivos como este son de lo más importante y satisfactorio que he hecho en mi vida y, realmente, espero que este trabajo sea el primer paso de algo mucho más grande", ha afirmado el músico.