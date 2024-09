Miriam Fernández pone música a la campaña 'La voz de la accesibilidad' de la Fundación Mutua de Propietarios

La compositora y cantante Miriam Fernández. - FUNDACIÓN MUTUA DE PROPIETARIOS La compositora y cantante Miriam Fernández. - FUNDACIÓN MUTUA DE PROPIETARIOS

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mutua de Propietarios ha lanzado la campaña 'La voz de la accesibilidad' con la que desea sensibilizar a la sociedad en la necesidad de promover un entorno libre de barreras arquitectónicas.

La cantautora Miriam Fernández pone letra y música a la campaña con una canción titulada 'Ser tu voz', con la que apela a la accesibilidad universal como derecho de los más de 2,4 millones de españoles con problemas de movilidad. La canción se puede escuchar desde este martes en Spotify y los canales digitales de la Fundación.

"Yo quiero salir y no puedo, quiero poder crecer y sin peros. Que sepan lo que vale mi tiempo y no quedar atrás, nunca atrás", dice la letra de la balada. "Tener vivienda sin barreras, disfrutar de la ciudad que me espera. Sin grietas que saltar en la acera, con puertas que pueda alcanzar", continúa.