Nena Daconte, David de María y 15 cantantes entonan el "himno a la accesibilidad" de Fundación Mutua de Propietarios

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Nena Daconte, David de María y otros 15 cantantes han participado en una nueva versión del "himno a la accesibilidad" de la Fundación Mutua de Propietarios, titulado 'Ser tu voz' y compuesto por Miriam Fernández, una iniciativa que busca "sensibilizar en la necesidad de avanzar hacia un mundo sin barreras arquitectónicas".

Como han explicado desde la fundación, la canción recoge "las situaciones, preocupaciones y anhelos de los 2,4 millones de personas con movilidad reducida que residen en España".

La intención de este proyecto es dar respuesta a la labor de concienciación detectada en el último informe de la Fundación Mutua de Propietarios, que concluye que "un 82% de los españoles está de acuerdo en que habría que sensibilizar más a la sociedad sobre las barreras que diariamente afrontan quienes padecen algún tipo de discapacidad motora".

"Esta nueva versión de 'Ser tu Voz' es una suma de emociones y de compromisos, y desea convertirse en un símbolo de esperanza para este colectivo", ha manifestado la directora de la Fundación Mutua de Propietarios, Cristina Pallàs.

Disponible desde este lunes en Spotify y YouTube, en el videoclip, además de la madrileña Miriam Fernández, participan los intérpretes Nena Daconte, Thalía Garrido, Irene Caruncho, Adriana Rogan, Clara DeMin, Lorena Gómez, Sonia Gómez, Cristina Medina, Marina Damer, Iván Torres, Daniel Marco, David DeMaría, Carlos Valledor y Rafa Blas, además del teclado de Víctor Elías, la batería de Paul Casali y la guitarra de Alex Gabasa.

"He volcado en esta canción mis propias vivencias y las de millones de personas que, día a día, enfrentan barreras arquitectónicas: queremos ser la voz de todas ellas. Creo profundamente en la fuerza de la música para transformar realidades, y con este proyecto, en el que grandes artistas y profesionales han puesto su talento y entrega, queremos que la esperanza suene más fuerte que el miedo", ha dicho Fernández en un comunicado emitido por la fundación.