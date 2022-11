'OnCortex Pro', Mejor Videojuego Accesible de la Fundación ONCE en el concurso 'Indie Game Málaga'

‘Oncortex Pro’, Elegido Mejor Videojuego Accesible De Fundación ONCE - FUNDACIÓN ONCE

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

'OnCortex Pro' se ha alzado como el ganador en la categoría de Mejor Videojuego Accesible de Fundación ONCE, durante la IV edición del concurso nacional 'Indie Game Málaga', según informan los impulsores de estos galardones.

El videojuego ha sido presentado por Anzcade Games, de Badajoz (Extremadura) y consiste en una aplicación con diferentes juegos para estimular el cerebro, con 4 categorías para trabajar las diferentes funciones cognitivas de forma variada y controlada: memoria, atención, funciones ejecutivas y lenguaje.

De este modo, 'OnCortex Pro' ha sido elegida como ganadora entre las otras cuatro propuestas finalistas: 'Bigger than me' (Jaén), de Dead Pixel Games; 'Clouzy' (Getafe, en Madrid) de Tinymoon; 'Locked Out Memories' (Valencia), de No Fear Games, y 'Luto' (Las Palmas, en Canarias), de Broken Bird Games.

Estos premios son una iniciativa del Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, ubicado en Tabacalera. La iniciativa está destinada a dar visibilidad a la industria independiente del videojuego en España y fuera del país y a premiar a las mejores iniciativas.