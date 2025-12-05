Repsol renueva su compromiso con Fundación ONCE para impulsar la contratación de personas con discapacidad

Acuerdo Repsol y Fundación ONCE - REPSOL Y FUNDACIÓN ONCE

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Personas y Organización de Repsol, Carmen Muñoz, y el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, han renovado este viernes el Convenio Inserta que ambas entidades suscribieron por primera vez en el año 2006 y que, en esta ocasión, supondrá el objetivo de contratación de 40 personas con discapacidad durante los próximos cuatro años, llegando a las 643 contrataciones desde el inicio de la colaboración.

Como han detallado en un comunicado, Repsol seguirá contando con Inserta Empleo, la entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE, para cubrir nuevos puestos que la compañía demande, preseleccionar a las personas que mejor se adecuen a los perfiles requeridos e impartir formación a medida que les permita desempeñar las labores asignadas.

El acuerdo contempla también la promoción de otras acciones que favorezcan la inserción laboral de personas con discapacidad de forma indirecta, mediante la adquisición de bienes y la contratación de servicios a los centros especiales de empleo.

En el marco de esta colaboración, ambas partes facilitarán e impulsarán el desarrollo de iniciativas que tengan por objeto la sensibilización a la sociedad en la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad y contemplarán la posibilidad de impulsar buenas prácticas en materia de accesibilidad a bienes y servicios dentro del ámbito de actuación de Repsol, que podrá promover diversas acciones de difusión y sensibilización para alcanzar los objetivos fijados en el convenio.

Según ha explicado Carmen Muñoz, "desde el año 2006, gracias a esta colaboración, más de 600 personas con discapacidad han sido contratadas por Repsol para aportar talento, diversidad y valor". "Cada contratación ha sido una oportunidad para demostrar que la inclusión es una estrategia que genera innovación y competitividad", ha añadido.

Por su parte, Martínez Donoso ha asegurado que la renovación del Convenio Inserta con Repsol "reafirma un compromiso que ha demostrado ser eficaz". "Seguimos ampliando oportunidades laborales y construyendo entornos más inclusivos, donde todas las personas puedan desarrollar su carrera profesional con autonomía y dignidad", ha indicado, además de destacar que estas "dos décadas avanzando juntos permite constatar que cuando las empresas apuestan de verdad por el talento de las personas con discapacidad, lo incorporan en su ADN".

La colaboración entre Fundación ONCE y Repsol supera los diecinueve años. El primer convenio Inserta es del año 2006 y a continuación se firmó la renovación en los años 2010, 2013, 2015, 2016 y 2021.