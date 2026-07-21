La Universidad de Jaén, única en Andalucía en lograr el Sello de Liderazgo de MetaRed S en desarrollo sostenible

Punto limpio en la UJA - UJA

JAÉN 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha obtenido el Sello de Liderazgo que otorga MetaRed S, un distintivo de categoría plata que certifica un grado de madurez consolidado, impactos medibles y una visión estratégica a largo plazo en materia de desarrollo sostenible y criterios ESG --ambientales, sociales y de gobernanza). Con este reconocimiento, la institución jiennense se convierte en la única universidad de Andalucía en alcanzar este nivel.

Este logro supone un salto cualitativo para la UJA, que previamente había recibido el Sello de Compromiso (categoría bronce) durante el III Encuentro Nacional de MetaRed S España, celebrado en el Campus Las Lagunillas. Con este avance, la universidad escala al segundo nivel del esquema de evaluación internacional.

A nivel nacional, un total de 38 universidades españolas han sido reconocidas por MetaRed S en alguno de sus niveles, estando la mayoría en el Sello de Compromiso. Sin embargo, la Universidad de Jaén es una de las tres únicas instituciones en toda España que han alcanzado el Sello de Liderazgo, situándose únicamente la Universidad de Santiago de Compostela por encima, en el escalón máximo de 'Transformación'.

El vicerrector de Universidad Sostenible y Saludable de la UJA, y coordinador del Grupo de Trabajo de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 para España en MetaRed S, Juan de Dios Carazo, ha destacado que obtener este sello demuestra que se ha trabajado para "integrar la sostenibilidad de una forma estructural y medible".

Asimismo, Carazo ha puesto en valor el trabajo en red y la importancia del ODS 17 (alianzas para lograr los objetivos), señalando que MetaRed S permite aglutinar a las universidades iberoamericanas, compartir buenas prácticas y transferir conocimiento de forma masiva ante los "colosales" retos climáticos y sociales.

MetaRed S, la red colaborativa global promovida por Universia, aglutina actualmente a 945 Instituciones de Educación Superior. Dentro de este marco global, únicamente 16 universidades iberoamericanas han logrado obtener el Sello de Liderazgo.