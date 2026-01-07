El 112 coordina más de 3.000 emergencias durante la Navidad en la provincia de Almería, un 22% más que el año pasado

Archivo - Imagen de recurso de un operario de sala del 112 Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía y adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha coordinado 3.035 emergencias durante el periodo de Navidad en la provincia de Almería, lo que supone un incremento del 22,13 por ciento respecto al año anterior, cuando se gestionaron 2.485 incidencias.

El balance de gestión de emergencias abarca desde las 15,00 horas del 24 de diciembre de 2025 hasta las 00,00 horas del 7 de enero y se ha debido sobre todo a los temporales que han azotado a la provincia, "lo que demuestra, asimismo, la confianza de la ciudadanía en este servicio para coordinar situaciones de urgencia y emergencia", según ha destacado la Junta en una nota.

Los avisos más numerosos al teléfono 112 han sido los relacionados con asistencias sanitarias, con 1.423 actuaciones, y los relativos a casos de seguridad ciudadana, con 563, seguidos de las incidencias de tráfico, con 245, los accidentes de circulación, con 190, las relacionadas con animales, con 140, y los incendios, con 114. El resto de emergencias se han debido a solicitudes de servicios sociales, rescates y salvamentos y anomalías en servicios básicos, entre otros.

Las emergencias gestionadas en Almería han supuesto el 7,97 por ciento de las contabilizadas en toda la comunidad, donde se han atendido durante todas las fiestas navideñas un total de 38.058, un 17,86 por ciento más que en el mismo periodo del pasado año.

Por provincias, Almería ha sido la quinta en número de avisos, precedida por Sevilla, con 9.214, Málaga, con 8.570, Granada, con 4.962, y Cádiz, con 4.781. Con menor gestión de emergencias que Almería han estado Córdoba, con 2.828, Jaén, con 2.511, y Huelva, con 2.157.

En el recuento por capitales de provincia, un total de 753 avisos se han gestionado en la capital almeriense, por delante de Jaén, con 500, y Cádiz, con 485. Con más incidencias han estado las capitales de Sevilla, con 4.122, Málaga, con 3.051, Córdoba, con 1.449, Granada, con 1.391, y Huelva, con 767.

TELÉFONO ÚNICO EUROPEO

El 1 de enero de 2026 se cumplió un año de la puesta en marcha de la Agencia de Emergencias de Andalucía, la más grande de España en medios, recursos y capacidades y en la que se integra el 112, un servicio público, gratuito y multilingüe.

La ciudadanía puede recurrir al teléfono único ante una emergencia en materia sanitaria, de extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil.

Con una sola llamada a este número gratuito y fácil de recordar vigente en todo el territorio europeo, se puede acceder a las ayudas necesarias ante cualquier situación de urgencia y emergencia las 24 horas del día los 365 días del año.

Se trata de un servicio de atención multilingüe que ofrece atención a los usuarios en inglés, francés, alemán, árabe y ucraniano además de en español. De esta forma, garantiza la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en Andalucía independientemente de la procedencia o idioma de la persona que solicite la asistencia.