Andalucía destina 16,6 millones de euros en ayudas para los sectores pesquero y acuícola afectados por las borrascas

El consejero de Agricultura, Pesca Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco atiende a los medios antes del pregón. En Almería, a 22 de marzo de 2026. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha informado este domingo que la Junta de Andalucía va a llevar esta semana a Consejo de Gobierno la toma de conocimiento de las ayudas destinadas al sector pesquero y al sector acuícola por un importe de 16,6 millones de euros, en el marco del Plan Actúa para hacer frente a las consecuencias de los últimos temporales.

"Sabemos que el sector de la pesca ha sido uno de los que más ha sufrido las consecuencias de este temporal. Han sido muchas semanas sin poder faenar, tener que mantenerse amarrado a puerto por condiciones de seguridad y desde e Gobierno andaluz le vamos a ayudar", ha aseverado el consejero en declaraciones a Europa Press.

Al hilo, ha detallado que este nuevo despliegue de ayudas para la pesca y el sector acuícola se va a llevar a cabo en tres líneas de ayuda. La primera, a través de la indemnización por pérdida en la facturación o por la reparación de desperfectos que haya causado la borrasca. En segundo lugar, la compensación a explotaciones acuícolas que sean capaces de acreditar pérdidas por valor de un 30% o más de su producción. Y en tercer lugar, ha señalado las ayudas destinadas a las empresas destinadas o enfocadas a la comercialización y a la transformación de los productos pesqueros.

No obstante, Fernández-Pacheco ha recalcado que el Ejecutivo andaluz ha dado cuenta de las ayudas destinadas y del plan de actuación en los cauces de la comunidad autónoma para restaurar la función hidrológica y garantizar la seguridad de los arroyos los arroyos, ríos y ramblas de toda Andalucía. Así, la próxima semana se va a trabajar con las ayudas para la pesca y las ayudas directas destinadas también a agricultores y ganaderos, que "sin duda necesitan de ese apoyo del gobierno de Andalucía", ha afirmado.

En este sentido, el titular de Agricultura ha puesto de manifiesto la implicación de la Junta en solucionar los problemas de la andaluces. "Estamos únicas y exclusivamente centrados en solucionar los problemas de los andaluces, en seguir escuchando a los andaluces para dar siempre soluciones efectivas a sus problemas, para seguir impulsando los proyectos que son interesantes para la tierra y desde luego hacerlo con la seriedad que esta tarea requiere", ha remarcado.

Asimismo, ha lamentado la "actitud" del PSOE-A y de su secretaria general, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que ha acusado de "instalar el bulo y la mentira" como "única arma de actuación política": "Montero viene a institucionalizar el bulo, la mentira". Así, el consejero ha recriminado que esto se debe a su "desconocimiento profundo" que tiene de la realidad de Andalucía y de "su nerviosismo" ante un resultado electoral que, a su juicio, "cada vez se le pinta más oscuro".

"Nosotros, en cualquier caso, no nos vamos a despistar desde el Gobierno andaluz; vamos a seguir trabajando como hemos hecho siempre, con la verdad por delante, con la seriedad que requiere el Gobierno de la Junta de Andalucía y con la cercanía que los andaluces esperan de su gobernante", ha concluido Fernández-Pacheco.