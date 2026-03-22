Autónomos y empresas pueden solicitar las ayudas de hasta 150.000 euros para reparar daños provocados por borrascas

Archivo - Imagen de archivo del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una entrevista concedida a Europa Press. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha calificado este domingo como "rapidez y eficacia" la gestión del Ejecutivo "para dar respuesta a los damnificados por los temporales que azotaron Andalucía a principios de año y que provocaron graves daños en enseres personales, infraestructuras municipales, explotaciones agrícolas, el amarre de los pescadores y en empresas, motivo por el que ya se pueden solicitar las ayudas, de entre 5.000 y 150.000 euros, para autónomos y empresas".

Tal y como ha emitido el Ejecutivo en una nota, Fernández ha detallado que, "una vez superada la emergencia y tras desplegar a más 10.200 profesionales de la Administración General del Estado para garantizar la seguridad de las personas, el Gobierno de España se puso a trabajar de inmediato en la reconstrucción, diseñando un paquete de medidas que superan los 7.200 millones de euros, enfocado a atender cada una de las circunstancias que se han producido", mientras que ha insistido en el interés del Ejecutivo de "atender al mayor número de damnificados con medidas concretas, que ya se pueden solicitar".

En concreto, se ha referido a los autónomos y empresas afectados, que ya cuentan con ayudas que oscilan entre los 5.000 euros para empresarios y profesionales personas físicas y de entre 10.000 y 150.000 euros para empresas, según su facturación. Estas ayudas están exentas de tributación tanto en IRPF como en el Impuesto sobre Sociedades y son inembargables.

Para solicitarlas, ha precisado que pueden acceder, hasta el 30 de junio, al formulario habilitado en la sede electrónica de la Agencia Tributaria o "acudir a cualquiera de las quince oficinas de atención integral desplegadas por el Gobierno en los municipios más afectados o a través de los departamentos abiertos expresamente para las gestiones derivadas de las borrascas en cada una de las 8 subdelegaciones del Gobierno".

Desde la apertura de la primera oficina, en Grazalema (Cádiz) el pasado 26 de febrero, Fernández ha anunciado que "han sido más de 8.700 las atenciones ofrecidas en estos puntos, donde se facilita información, asesoramiento y tramitación de ayudas a desalojados, administraciones municipales, trabajadores del sector Primario, empresas y autónomos, con el fin de que conozcan todas las líneas de ayudas a las que se pueden acoger y acelerar la resolución de las mismas".

"Ése es el trabajo y la responsabilidad de una administración, responder a la ciudadanía y disponer un gran escudo que proteja al mayor número posible de personas, y hacerlo alejándose de anuncios grandilocuentes que no se traducen en una ayuda real ni en un respaldo económico que no acaba de llegar", ha concluido.