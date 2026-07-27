Andalucía reivindica la "solidaridad" entre CCAA y "trabajar unidos" en la "lucha contra los incendios forestales"

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, atiende a los medios en Almería. - MARIAN LEÓN/EUROPA PRESS

ALMERÍA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha reivindicado este lunes la "solidaridad" y el "trabajar unidos" entre las administraciones en el ámbito de la "lucha contra los incendios forestales" como los que afectan actualmente a puntos del centro de la Península Ibérica pertenecientes a la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Así lo ha puesto de relieve el vicepresidente primero en una atención a medios en Almería para presentar una campaña de prevención del cáncer de piel, y en la que, al hilo de dichos incendios, ha aseverado que "es momento para la solidaridad, para trabajar unidos, para demostrar que las comunidades autónomas somos Estado".

"España se conforma en un Estado de las autonomías, y tanto el Gobierno de España, de la Nación, como las comunidades autónomas" son "Estado", ha subrayado el consejero. "Por tanto, todos tenemos que contribuir a la lucha contra los incendios forestales", ha agregado.

En esa línea, Antonio Sanz ha destacado que "prácticamente" todas las comunidades autónomas están "respaldando plenamente un incendio tan terrible" como el que "tocó" también "vivir" en Almería recientemente, según ha lamentado el consejero en referencia al originado en el municipio de Los Gallardos este mes de julio y en el que murieron 13 personas.

De esta manera, el consejero ha incidido en defender que, en un momento como el actual, teniendo en cuenta "la extensión y la evacuación de tantas personas" que están provocando los referidos incendios en el centro de España, "la solidaridad es fundamental", y "no es momento para polémica".

"Creo que el momento que está viviendo España es para unirnos todos y sumar esfuerzos en la lucha contra incendios", ha abundado Antonio Sanz, que ha llamado a imaginar "lo que puede opinar un ciudadano que haya sido desalojado o que tenga a su familiar herido o fallecido y vea que las administraciones se enfrentan", se dedican "a pelearse políticamente".

Por eso, ha agregado que él no va a "contribuir nunca a la pelea política", desde la premisa de que "es momento para las respuestas, para las soluciones y para la lucha contra el fuego desde la unidad", y "si alguien buscaba la polémica", con él "no la va a tener", ha dicho también.

En todo caso, y después de que desde los tres grupos de oposición de izquierdas se haya anunciado la solicitud de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz por el incendio de Los Gallardos y se haya criticado la gestión de la Junta al respecto, Antonio Sanz ha pedido que, "al menos, cuando se critique, si se quiere criticar, se debe hacer con el rigor necesario" y conociendo primero "toda la información", según ha remachado.