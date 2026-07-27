Sánchez presenta la Red de Refugios Climáticos e insiste en un Pacto de Estado: "Esta sí que es una prioridad nacional"

1107089.1.260.149.20260727103359 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la clausura de la presentación de la Red de Refugios Climáticos, en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a 27 de julio de 2026, en Madrid (España). La Red de Refugi - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes la Red de Refugios Climáticos y ha asegurado que no se cansará "de pedir al resto de fuerzas políticas, al resto de agentes sociales, una y otra vez, que se unan" al Pacto de Estado frente a la "emergencia climática", porque "ésta sí que es una prioridad nacional".

Así lo ha indicado el jefe del Ejecutivo en la clausura de la presentación de la Red de Refugios Climáticos, en el marco del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que ha tenido lugar en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con la presencia de la vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen.

"Frente a los fenómenos extremos, pacto de Estado. Frente a las desigualdades, pacto de Estado. Y frente al negacionismo y la inacción, pacto de Estado", ha manifestado Pedro Sánchez, quien ha comenzado su intervención recordado que "en estos momentos muchos españoles y españolas miran con angustia el horizonte, ven las llamas acercarse a sus pueblos, abandonan sus hogares sin saber cuándo van a poder regresar y esperan noticias de los equipos que luchan contra el fuego".

De este modo, las primeras palabras del presidente han sido para "los familiares evacuados, para quienes permanecen confinados y, por supuesto, también para los profesionales que se juegan, literalmente, la vida" sobre el terreno. "Que no tengan la menor duda, y es que toda la fuerza del Estado, toda la fuerza del Estado, liderada también por la Administración General del Estado, está con ellos y con ellas", ha subrayado.

Según ha destacado el presidente, en lo que va de 2026, los incendios han arrasado alrededor de 150.000 hectáreas en España, 13 personas han perdido la vida y la cifra de fallecidos por calor en España asciende a más de 3.800 personas.