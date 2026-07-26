Cargas policiales, lanzamiento de objetos y al menos un herido en un tenso final de la protesta contra la saturación

Cargas policiales, lanzamiento de objetos y al menos un herido al finalizar la protesta contra la saturación en Palma- EUROPA PRESS

PALMA, 26 (EUROPA PRESS)

La manifestación contra la masificación turística en la que decenas de miles de personas han participado la tarde de este domingo en Palma ha finalizado con cargas policiales, lanzamiento de objetos y al menos un herido.

Tras la lectura del manifiesto y las actuaciones musicales, que ha tenido lugar en Ses Voltes, donde los controles de accesos establecidos por la Policía Nacional también han generado momentos de tensión, la multitud se ha movido con intención de desplazarse hasta el Parc de la Mar.

No obstante, los manifestantes se han agolpado en uno de los extremos de la avenida Antoni Maura, el más cercano al mar, en medio de un fuerte despliegue policial.

Decenas de agentes, algunos pertrechados con escudos y pistolas con proyectiles de goma, se han apostado alrededor de la entrada del aparcamiento, rodeados de miles de personas que coreaban consignas como "vergüenza me daría ser policía" o "fuera las fuerzas de ocupación", al entender que les estaban privado de la posibilidad de seguir con la manifestación.

Se han producido múltiples lanzamientos de objetos, mayormente botellas de plástico, desde un reducido grupo de manifestantes, a quienes otros participantes han recriminado su actitud.

Tras varios minutos de tensión, los policías han realizado alrededor de dos decenas de disparos de pelotas de goma y han cargado con sus porras contra varias personas.

Al menos una de ellas, según ha podido comprobar Europa Press, ha resultado herida. Se trata de un joven que presentaba una herida sangrante en la cabeza que le ha dejado tendido en el suelo y que ha sido atendido en una ambulancia del SAMU 061.

Los sanitarios del servicio de emergencias también han atendido a otros manifestantes, aunque no presentaban lesiones de entidad.

Durante más de una hora han proseguido los enfrentamientos entre un reducido grupo de manifestantes --algunos con el rostro tapado, y la Policía Nacional-- que han dejado al menos tres cargas policiales más.

Otro grupo de manifestantes, más numeroso, ha seguido con la protesta pacífica y, en un momento dado, han cantado 'La Balanguera' frente al despliegue policial. La multitud se ha dispersado poco antes de las 23.00 horas, cuatro horas después del inicio de la manifestación propiamente dicha.