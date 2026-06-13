Aprobado el Informe de Gestión de 2025 del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar de Almería con límites para motos de agua

Reunión para aprobar el Informe de Gestión de 2025 del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. - JUNTA DE ANDALUCÍA

NÍJAR (ALMERÍA), 13 (EUROPA PRESS)

La Junta Rectora del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar ha aprobado este viernes, 12 de junio, el Informe de Gestión de 2025. El documento, que contempla la "intensa actividad" que se ha producido durante el pasado ejercicio en el espacio protegido, hace balance, entre otras actuaciones, del proyecto de restauración de ecosistemas degradados en la Reserva de la Biosfera, que ha supuesto la protección de enclaves como las dunas de Mónsul y Los Escullos, la Playa de los Muertos o el entorno del Arrecife de las Sirenas y Vela Blanca.

Según ha indicado el Gobierno andaluz en una nota, se ha precisado que en el verano de 2026 las motos de agua van a tener prohibida la entrada y navegación en las 12.000 hectáreas de superficie marina del Parque Natural, que se corresponden con la franja de una milla náutica. La medida "pretende evitar la contaminación acústica que impacta sobre la fauna y molesta a los visitantes que vienen a un espacio de máxima calidad ambiental", ha señalado el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Almería, Manuel de la Torre.

En este contexto, se ha referido a otras medidas "comprometidas con la conservación del espacio protegido", como el balizamiento marino para la protección de hábitats litorales, con la instalación de 103 boyas en doce zonas de la franja marina del Parque Natural en las que queda prohibida la navegación y uso de embarcaciones a vela o motor. Para el delegado, estas dos medidas comparten objetivos similares como "conservar los hábitats litorales, ordenar las actividades de uso público y evitar situaciones de riesgo para la seguridad y el bienestar de los usuarios de las playas".

Por su parte, De la Torre ha señalado que "son muchas las intervenciones y actividades que se han desarrollado a lo largo de 2025 en el Parque Natural". Ha citado también "la mejora de señalización y equipamientos de uso público, el servicio de mantenimiento de hábitats litorales que retiró 84 metros cúbicos de residuos, además de actuaciones en marcha actualmente como el proyecto de restauración de las Salinas de Cabo de Gata con una inversión cercana al millón de euros".

El Informe de Gestión anual, expuesto por el director del Parque Natural, Salvador Parra, recoge actuaciones desarrolladas por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, como el trabajo del Jardín Botánico 'El Albardinal', donde se ha repuesto su sondeo de abastecimiento de agua y que ha acogido durante 2025 programas de conservación, difusión y educación ambiental, así como el Programa de Seguimiento de la Fauna Silvestre sobre aves acuáticas, marinas, rapaces y esteparias, o el trabajo del Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino, en lo relativo al seguimiento de praderas de fanerógamas, invertebrados amenazados y especies exóticas.

El órgano rector también ha analizado la labor de los Agentes Medioambientales de la Junta de Andalucía, que mantuvieron durante 2025 el "servicio de refuerzo extraordinario de control y vigilancia en época estival", destacando el control de acampadas y estacionamientos en lugares no habilitados, así como dispositivos de vigilancia litoral en colaboración con la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma, la Guardia Civil y Agentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

OTROS PROYECTOS Y ACTIVIDADES DESTACADAS

En el Informe de Gestión se han reflejado el proyecto de dinamización socioeconómica, los proyectos de restauración de ecosistemas fluviales y del Dominio Público Hidráulico, o los datos de visitantes atendidos en los equipamientos de uso público (47.263 usuarios) como puntos de información, el Centro de Visitantes de Las Amoladeras, el Jardín Botánico y el Ecomuseo Casa de los Volcanes.

En este sentido, De la Torre ha insistido en que "se ha tratado de un año pleno de actividad, no sólo en actuaciones como las anteriores, promovidas directamente por la Junta de Andalucía, sino también las que se han generado por la participación de otros agentes". Asimismo, ha aplaudido el trabajo de las 59 empresas de turismo activo y ecoturismo que han difundido los valores del espacio natural, y la implicación de las 22 empresas certificadas con la Marca Parque Natural de Andalucía radicadas en este espacio protegido.

Las actuaciones que se han desarrollado en el parque en materia de restauración de antiguos espacios mineros fueron expuestas por el ambientólogo Javier Navarro, con experiencia como técnico de la Red de Espacios Naturales de Andalucía. Algunas de las restauraciones ha sido reconocida a nivel nacional, pues se desarrollan con una "óptima coordinación y colaboración" entre los titulares de las concesiones mineras y las delegaciones territoriales, con "importantes superficies de hábitats de interés comunitario recuperados". Durante el pasado año se realizaron labores de restauración en tres antiguas canteras, Bemisa 2ª- Los Trancos, Mis Padres y Bemisa 4ª, estando próximos a iniciarse los trabajos de restauración de la cantera 'Julia'.

El Parque Natural organizó en 2025 la celebración del Día internacional de las Reservas de la Biosfera, la Semana de los Geoparques Europeos y la jornada de divulgación científica 'Ciencia en el Cabo'. Continuó el programa de actividades de educación ambiental, como 'La naturaleza y tú' o 'La naturaleza para todos' y el programa local de efemérides, con un total de 115 actividades y 7011 participantes. Asimismo, tanto por el director del Parque, Salvador Parra, como por la geóloga Gloria García, se atendieron las múltiples reuniones y jornadas correspondientes a la pertenencia del espacio natural a la Red Europea de Geoparques, la Red Española de Reservas de la Biosfera, la Zona de Especial Protección para el Mediterráneo o la Red de Áreas Protegidas Litorales del Mediterráneo (Medpan).

RECONOCIMIENTO A UNO DE LOS PADRES DEL PARQUE NATURAL

Durante la sesión, la Junta Rectora del Parque Natural ha aprobado la propuesta de que el observatorio principal de las Salinas de Cabo de Gata lleve el nombre de Hermelindo Castro. "Como director provincial de la Agencia de Medio Ambiente en los años 80 y 90, 'Melo' jugó un papel relevante en la definición y creación de la Red de Espacios Naturales de nuestra provincia y es reconocido como uno de los padres del Parque de Cabo de Gata", ha explicado el presidente de la Junta Rectora y catedrático de la Universidad de Almería, Diego Valera.

Para Valera, "el hecho de que, en el marco del proyecto de restauración de las Salinas que está acometiendo la Consejería de Sostenibilidad, se vayan a restaurar los observatorios de aves, hace que sea un momento apropiado para materializar este merecido reconocimiento a 'Melo' que en diferentes ocasiones ha sido solicitado por miembros de la Junta Rectora".

En contexto, la costa del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar alberga las principales biocenosis marinas descritas para los fondos litorales del Mediterráneo occidental. Se han identificado más de 1.350 especies marinas que habitan en la franja litoral protegida, así como Hábitats de Interés Comunitario marinos que motivaron la designación de Cabo de Gata-Níjar como Zona Especial de Conservación en 2012. En 2001, la importancia del ecosistema marino del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar fue reconocida a través del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente como Zona de Especial Protección de Importancia para el Mediterráneo (Zepim).

Como reconocimiento, el Programa Hombre y Biosfera de la Unesco declaró Cabo de Gata-Níjar como Reserva de la Biosfera en 1997. Con su inclusión en la lista de Geoparques Mundiales de la Unesco en el año 2015, el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar se ha convertido en uno de los espacios protegidos con "más reconocimientos internacionales".