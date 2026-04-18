Fernández-Pacheco destaca el gran peso de la Romería del Rocío para la provincia de Almería

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, en el pregón de la Hermandad del Rocío de Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, ha asistido este sábado en nombre del Gobierno andaluz al pregón de la Hermandad del Rocío de Almería, donde ha destacado la presencia y el peso que ha ido adquiriendo la provincia de Almería en los últimos años en la Romería del Rocío.

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, durante su atención a medios, Fernández-Pacheco ha ensalzado a la Romería del Rocío como "una de las tradiciones culturales y sociales más importantes de Andalucía y su proyección es tal que llega a todos los puntos de Andalucía y España, lo que permite mostrar la identidad de cada provincia".

Asimismo, el consejero ha felicitado a Antonio Sánchez por ser el encargado de dar el pregón rociero de este año desde la Hermandad del Rocío de Almería. "Estoy seguro de que será un pregón muy emotivo y cargado de sentimiento en el que la provincia almeriense tendrá un lugar protagonista dentro de esta fiesta con tanto simbolismo", ha sostenido.