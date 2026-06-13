El Hospital Universitario Torrecárdenas en Almería entrega a AEMA la recaudación de su grupo de teatro solidario

El Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, ha hecho entrega oficial a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería (AEMA) de un cheque por valor de 1.988,73 euros. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha hecho entrega oficial a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería (AEMA) de un cheque por valor de 1.988,73 euros. Esta cantidad corresponde a la recaudación íntegra de la obra de teatro 'Lo que ni se ve ni se dice', representada con éxito de público el pasado 23 de marzo en el Teatro Apolo de la capital. El acto de entrega ha contado con la participación del concejal de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz; el director gerente del hospital de referencia de la provincia, Manuel Vida; y la presidenta de AEMA, Isabel Martínez, además de una representación del elenco y colaboradores.

Según ha informado la Junta en una nota, el concejal de Cultura, Diego Cruz, ha mostrado el orgullo que supone para el Ayuntamiento ceder los espacios municipales para iniciativas de este calibre y ha indicado que "para nosotros, para el Área de Cultura, no hay mayor orgullo que ver cómo nuestros espacios escénicos municipales, como el Teatro Apolo, se llenen de cultura hecha por y para los almerienses, además por un grupo de profesionales de la salud que nos cuidan y además comparten su afición al teatro, y que sea a beneficio de una asociación almeriense como Aema, que cumple 30 años mejorando la calidad de vida de las personas diagnosticadas con esclerosis múltiple y la de sus familias".

Por su parte, el director gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida, ha enmarcado esta acción dentro del Plan de Humanización del centro sanitario. Vida ha querido ensalzar el enorme mérito del grupo de teatro y ha destacado que "este cheque es el fruto del esfuerzo de 16 profesionales de nuestro hospital. Trabajadores de diversas categorías que, de forma totalmente altruista y tras sus jornadas laborales, han ensayado durante un año en el propio hospital para lograr este éxito solidario".

Por último, la presidenta de AEMA, Isabel Martínez, ha agradecido la implicación de toda la sociedad almeriense, del Ayuntamiento y del hospital, recordando que estos fondos son vitales para seguir ofreciendo servicios a los usuarios y visibilizar la enfermedad: "Iniciativas como esta nos ayudan a enseñar a los diagnosticados a convivir con la enfermedad en su día a día y a seguir reclamando más investigación".

La obra con sello 100% almeriense, escrita y dirigida por la profesional sanitaria Salomé Alonso, contó con el patrocinio crucial de Electricidad Moya en el año de su 40º aniversario. La respuesta de los almerienses, que llenaron las butacas del Teatro Apolo, se ha traducido hoy en una valiosa ayuda económica para la lucha contra la esclerosis múltiple.